El Deportivo refuerza su interés en Jairo: "Ha hecho una temporada tremenda y está en el radar"

Jairo Noriega, ahora mismo sin contrato con el Dépor, ha hecho méritos para regresar a Abegondo, a pesar de que hubo desavenencias en su salida de hace unos meses. El club coruñés le quiere de vuelta en la que ha sido su casa durante más de una década después de su gran campaña en el Ourense CF. "Ha habido un seguimiento. Es un futbolista que ha hecho una temporada tremenda y ha crecido mucho. Es gallego y está en el radar del Dépor", apunta Ismael Arilla, director del fútbol formativo blanquiazul, en la línea de la información de LA OPINIÓN. El coruñés llegará para el primer equipo en una pretemporada en la que deberá convencer a Antonio Hidalgo. Si no fuese posible, saldría cedido a uno de los múltiples equipos de Primera RFEF que le pretenden si no encuentra acomodo en Segunda. Su condición de sub 23 le da mucho valor a contar con su ficha en la tercera categoría del fútbol español.

Donde no tendrá cabida seguro es un filial en el que tampoco estará Kevin Sánchez, algo que ya contempla su contrato: o primer equipo o una salida a Primera RFEF. "Acabó en el Fabril. Hace tres semanas hablé con todos (los jugadores) y a todos se les manifestó (la idea con ellos). Kevin es un proyecto del club, hizo un gran papel en Segunda RFEF y en el primer equipo demostró sus virtudes. No tiene sentido (que siga), ya ha superado esa etapa. No puedo decir que estará en el primer equipo o no. Buscaremos la mejor de las decisiones, escuchando a Antonio (Hidalgo). Él tiene gran conocimiento de lo que hay aquí. En el Fabril no estará seguro", redunda antes de explicar el cambio que vivirá el segundo equipo: "Pierde su columna vertebral. Alberto (Sánchez), Marotías, Pereira, Alfaro, Germil... Eran pesos pesados. Acaban su etapa sub 23 y no tiene sentido (que continúen). El objetivo es ir dando espacio. Será una plantilla muy joven, a la que le tocará vivir momentos complicados, porque es una competición dura. No podemos decir una cosa y hacer otra", razona sobre ese proyecto de cantera que pretende seguir el Deportivo y que exige decisiones de calado. En el segundo equipo hay dos jugadores con su futuro en el aire, que desde el Dépor buscan que continúen en el club, pero que son incorporaciones que dependen de negociaciones con sus clubes de origen. "(Nsongo) Bil está en el aire. Íbamos a ejecutarla (la opción para que continuase), él quiere seguir y está muy contento. Hay un paso para la solución con su club de origen, a ver si es viable o no. Mane, más de lo mismo. Él es feliz, ha estado en muchos países y le gustaría tener estabilidad. Hay que arreglar varias situaciones, pero queremos que estén los dos. Eso sí, no hay preocupación, porque detrás hay chicos con nivel... Hasta el principio de julio no sabremos", cuenta.

Una plantilla casi hecha en el filial y el deseo de dejar espacio a los juveniles y a la cantera hacen que el proyecto esté a la espera de retoques que no serán inmediatos. "A día de hoy no tenemos ningún fichaje hecho, valoramos un par de situaciones. Estás las lesiones. Noé (Carrillo) y Pablo (García) han de llegar a pretemporada, a Manu (Ferreiro) le quedan aún cuatro meses (de lesión). Samu, Rubén, Lucas o Álvaro llaman a la puerta. Dani (Estévez), Mario Hermo y Areosa y que suben. Son gente que viene y que pueden estar ahí. No tenemos urgecias. Tenemos la lesión de Aarón, pero contamos David, Vilela, Brais... Tenemos volumen...", cuenta mientras confirma la continuidad de Dani Estévez tras una temporada complicada por las lesiones: "Pasó por un año difícil, pero es un talento importante. Aunque no esté firmado, está cerrado el acuerdo. El míster es luego quién decidirá, ya que también están Carreira, Garrido, Quique...", asegura mientras confirma que Manuel Pablo y Miguel Figueira continuarán en sus puestos de trabajo como entrenadores del Fabril y del Juvenil A: "Siguen. Estamos muy contentos con ellos y con sus staff de su trabajo. Hay mucha comunicación entre ellos y ninguno pone ningún problema cuando un chico sube al primer equipo o del Juvenil al Fabril. La idea es darle continuidad a los dos, ya estamos trabajando las plantillas de cara al año que viene. Han sido una gran sorpresa para bien los dos", asienta.

Todo este torrente de jugadores puede llegar al primer equipo porque han podido ser retenidos, a pesar de que siempre se produce alguna pérdida de talento: "Intentamos acompañarles durante el año, darles todo el cariño del mundo, hacerles partícipe de la formación y presentarles una hoja de ruta y un plan para su carrera", cuenta de su método, sin obviar las dificultades: "Nosotros económicamente no podemos competir con equipos de primer nivel y con lo que les pueden ofrecer. Creemos que el jugador donde mejor se desarrolla es en su entorno, aunque entiendo a los que puedan aceptar propuestas. Estamos muy contentos de que importantes internacionales hayan decidido quedarse, aunque vamos a sufrir alguna pérdida de chicos pequeños, con los que ya hablamos desde enero. Nos dicen que si no fuese ese club, no se habrían ido nunca. Les ofrecemos lo que podemos dar y aceptamos la decisión", razona revelando también un caso de los que han aguantado ante los embates de equipos con mayor poder adquisitivo: "Rubén (Fernández, delantero del Juvenil A) es uno de los chicos que tuvo interés de clubes importantes de Primera. Está en nuestra residencia, es un cielo, este año les apretamos en los estudios para que acabase el bachilllerato. Tiene una hoja de ruta en el club y cuenta con contrato. Es consciente de que el Dépor le va a abrir una vía. Va a ir al Fabril, ya pasó su etapa juvenil. Tiene arraigo y pertenencia", cuenta de un futbolista de 2007 que jugará este año con los sénior tras hacer más de 40 goles. También se ha podido sellar en los últimos meses la continuidad de futbolistas importantes de esa generación como Álvaro Fraga o Lucas Castro.