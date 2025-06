El Concello troca o nome da placa da rolda do Dépor que xa é "da Coruña"

Dentro da campaña da iniciativa Aquí tamén se fala que pretende a adecuación do nome oficial do Dépor ao topónimo, o Concello da Coruña accedeu a petición vía rexistro do colectivo para que o nome da Rolda Real Club Deportivo de La Coruña perdese a L e seguise a liña da Lei de normalización lingüística, en vigor desde 1983. De esta maneira, desde esta mañá a súa denominación é Rolda Real Club Deportivo da Coruña. A modificación foi escenificada nun acto no que estiveron os rapaces do IES Rafael Dieste, impulsores desta iniciativa, e concelleiro Gonzalo Castro. As placas onde se fixo o acto atopasen na rotonda do Pavo Real, a uns metros do centro educativo.