Los siete fichajes ineludibles del Deportivo

El verano siempre acaba matizando y redescubriendo nuevas necesidades en la configuración de una plantilla, pero el Dépor tiene, a mes de junio, unas necesidades en su cabeza que le llevan a proyectar, al menos, siete contrataciones en un proyecto que dará un paso al frente y que peleará por el ascenso a Primera División con uno de los mayores límites salariales de la categoría. Son fichajes ineludibles, que es probable que acaben siendo más por la salida de futbolistas que no van a tener un protagonismo capital en el proyecto y que, en muchos casos, han decepcionado en su primera temporada como blanquiazules. Pretende incorporar a día de hoy tres centrales, un lateral izquierdo, un pivote, un extremo y un delantero.

El club coruñés tampoco pretende acelerar en las contrataciones ni en los anuncios por mucho que haya fichajes que estén ultimados, como es el de Lucas Noubi, central del Standard de Lieja de 20 años que llegará con la carta de libertad. En esa posición necesita a dos jugadores más, ya que a pesar de la tirantez con Pablo Vázquez, al que se le pide una contraprestación económica por su salida al Sporting, el club trabaja en un escenario en el que da por hecho su adiós. Buscará un central diestro de garantías y otro zurdo que releve a Dani Barcia. En el lateral zurdo llegará un competidor para Escudero. La idea es prolongar la estancia de Obrador en una operación de maduración lenta que no será sencilla. La línea defensiva es la que acumula más necesidades.

El verano será el momento de que Patiño, Rubén o Genreau presenten sus credenciales, pero el Dépor no es ajeno a que no ha sido capaz de resolver sus problemas en la zona de pivotes. Ve como necesario, además, sumar a un extremo que compita con Mella y Yeremay. Diego Gómez es alternativa y Cristian Herrera no tendrá sencillo mantenerse en la plantilla, a pesar de que renovó por partidos y porque el equipo logró la salvación.

«¿Buscamos delantero? Sí, estamos en ello». Fernando Soriano no puede eludir la necesidad de contratar una referencia arriba. Eddahchouri, Bouldini y Barbero están en nómina. El último es el que tiene más opciones de irse por razones puramente contractuales.

Una variable en la ecuación es Jairo, quien será otro de los fichajes, pero al que se ve como contratación de futuro, salvo que tire la puerta abajo este verano. El nuevo Dépor va trazando su hoja de ruta.