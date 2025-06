Otro Jairo tras un año en Ourense: «Ha competido como un animal»

«Me ha cambiado muchísimo la percepción de Jairo». Manu Morgade, histórico lateral zurdo del Lugo y director deportivo del Ourense CF, fue uno de los encargados de ofrecerle una tabla de salvación a Jairo Noriega cuando hace nueve meses se acercaba el cierre del mercado y el paro ya le amenazaba. Había decidió salir del Dépor y de su zona de confort después de que se enquistase su renovación. Un año después, el coruñés ha derribado barreras y mitos y ha hecho méritos para regresar a casa en la 25-26. «Todo el mundo decía que si defensivamente no trabajaba, que si… Yo he convivido con él un año y cualquiera del club te puede decir que su nivel defensivo ha crecido muchísimo. Cuando un entrenador confía en ti, te dice las cosas a la cara , te exige y tú eres receptivo... Ha competido como un animal. Es un chaval súper humilde, que escucha a todo el mundo, que tiene su carácter y eso es bueno, pero que lo ponía al servicio del equipo», razona un directivo que atribuye, ante todo, el mérito de su fichaje a «Rubén» Domínguez, aunque su rendimiento se disparó a las órdenes de Pablo López, quien le espera en el Racing de Ferrol en Primera RFEF si no es capaz de convencer a Hidalgo en Abegondo.

Jairo, después de más de una década en Abegondo, ha tenido la oportunidad de vivir el otro fútbol, algo que según Manu Morgade, es beneficioso para cualquiera, un proceso casi natural: «No solo le pasa a los del Dépor, también a los del Celta o el Madrid. Están un poco en esa burbuja de que lo tienen todo, a mano, de que nunca les falta de nada y, después, se dan cuenta de que la realidad es convivir con muchas otras cosas. Salir de eso le ha venido bien, estaba a unas horas de su casa, pero necesitaba salir de su entorno, crecer y convivir con jugadores veteranos, que te aprietan y que te van a exigir», relata.

En Primera RFEF ha sido decisivo en el último tramo, pero la pregunta es si Jairo está preparado para competir en el Dépor por un puesto. Manu da su opinión: «Pasar de Primera RFEF a Segunda es un paso más corto que el que tenía que dar antes, cuando estaba en Segunda RFEF. Ese era el más importante, ha crecido muchísimo y es normal que tenga tantas ofertas. Es sub 23, un chico joven, zurdo, que trabaja, que tiene calidad. Es apetecible en cualquier lado. La exigencia en el Dépor va a ser mucho mayor que la que tenía aquí y él debe decidir bien el paso a dar».

Una de las eternas disyuntivas con él es dónde ubicarlo en el campo. «Yo lo veo más de mediapunta o de interior en un 4-3-3 o en 4-2-3-1. En la banda ha jugado algún partido, pero le gusta irse mucho para adentro. Tiene mucha calidad y trabajo, se gira bien, tiene llegada, ese corte detrás de la defensa con el que, con nosotros, ha hecho muchísimos pases de gol. Ahí es mortal y diferencial», contextualiza.