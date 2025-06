El segundo improbable por Rafa Obrador

Hay fichajes de llama viva y otros de cocción a baja temperatura. No se puede comparar la fugacidad con la que cerró el Dépor hace un año a Helton Leite con la paciencia y el manejo de los tempos que debió mostrar con Rafa Obrador. Durante muchas semanas la llegada del balear a Riazor parecía lejana y encallada. Entre que tenía opciones de Primera División y que la competencia con Sergio Escudero se vislumbraba como un freno a su protagonismo y progresión, no era sencillo que se avanzase. Finalmente, acabó desembarcando en el proyecto blanquiazul 24-25 un 21 de agosto. Ese día, con la liga ya en marcha y cuando se supo que la baja del lateral pucelano sería de duración media, el club coruñés anunció la contratación del balear a préstamo. Este verano el Deportivo quiere repetir operación, ya lo ha expresado públicamente su director de fútbol, Fernando Soriano. Cuenta con el factor a su favor de que el jugador ya conoce al club y la ciudad. Pero no será, ni mucho menos, un trato relámpago, como ya ocurrió en 2024. La entidad blanquiazul deberá mostrar, de nuevo, su capacidad para ir madurándola. También tendrá que decidir en algún momento si sigue esperando o no por él.

«Estoy muy contento, me gusta la ciudad y la gente. Me encantaría vivir aquí más tiempo». Rafa Obrador no ocultó lo a gusto que ha estado estos meses en A Coruña y que el Dépor ha sido un punto de apoyo importante en su progresión. Tampoco quiso mostrar en exceso sus preferencias en su comparecencia del pasado 12 de marzo. Tiró de prudencia, porque debe y porque es lo que requiere la situación. De manera privada, el jugador valora lo vivido esta temporada en A Coruña y tiene en cuenta al club coruñés en su futuro, pero la partida acaba de empezar y hay muchas cartas encima de la mesa.

El Real Madrid suele ser reacio a no ir aumentando temporada a temporada la exigencia de los futbolistas que tiene a préstamo tras salir del Castilla. Lo ideal para los blancos es subir el nivel competitivo para que esté más cerca del Bernabéu y eso solo se consigue en Primera o en una liga extranjera con mayor exigencia que esta Segunda. Obrador, más allá de su innegable potencial, tuvo una trayectoria de más a menos y demostró que debe dar un paso adelante defensivo para poder marcar la diferencia como se le presupone. El mercado marcará también si su futuro puede seguir siendo blanquiazul, ya que según las ofertas que le lleguen, todas las partes tomarán una decisión. El Dépor tendrá también sus opciones. En el club coruñés se valora prolongar la cesión. Es esa una de las fórmulas que suele contemplar el Real Madrid para sus canteranos, la otra es un acuerdo por el 50% de los derechos del jugador con la posibilidad de sacar tajada en caso de un hipotético traspaso o de recuperarlo si el zurdo está al nivel para regresar al Bernabéu.

Posición sin estabilidad

No se puede decir que el puesto de lateral izquierdo no haya generado inquietud en los últimos años en el Deportivo. Por unas razones u otras, el club coruñés no se libra en ninguno de los últimos mercados de acudir a buscar un 3, un perfil de jugador que tampoco es que abunde y que se dispara económicamente con facilidad. El pasado verano fue la única posición de todo el equipo que tuvo que remozar de manera íntegra, ya que Mikel Balenziaga se retiró y Iano Simao salió cedido al Arenteiro. Llegaron Escudero y el propio Obrador. La lesión del pucelano hizo que tuviese que fichar de emergencia a Tosic en enero.

Un año antes ocurrió algo parecido, ya que llegaron el vasco del Athletic para acompañar a un Retu que apenas tuvo protagonismo. Se fue en enero y llegó el turno de Iano, quien destacaba en el Fabril. Un ejercicio antes desfilaron por Riazor el propio Retu, Raúl Carnero y Orest Lebedenko sin poder asentarse ninguno. Desde que Héctor Hernández y Salva Ruiz estuvieron dos temporadas en el Deportivo nadie se ha sentado, pero solo el que hasta esta temporada estaba en el Pontevedra dio un rendimiento alto en la 21-22. Luis Ruiz, Diego Caballo o Dubarbier fueron otros de los que pasaron de manera efímera por esa posición. Quizás desde la 17-18 no estuvo tan bien cubierta con Fernando Navarro y Luisinho en Primera División. Esta campaña, si no llega a ser por la lesión de Escudero, es probable que hubiese sido una de las mejor ocupadas, pero la fatalidad jugó en contra del Deportivo. Ahora toca blindarla de nuevo con los mismos protagonistas de hace doce meses. No será sencillo ni inmediato. El Dépor quiere a Rafa Obrador, tendrá que esperar y armarse de paciencia. Ya le salió bien una vez.