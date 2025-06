Otro 30 de junio con la calculadora en la mano para el Deportivo

No existen las mismas urgencias que hace un año cuando la llegada al 1 de julio suponía la entrada efectiva del Deportivo en el fútbol profesional y en las reglas del control financiero de LaLiga, pero el Dépor no se librará, en esta ocasión, de otro 30 de junio con la calculadora en la mano y con la necesidad de liberarse de jugadores que no entran en el próximo proyecto, que no se ajustan a la plantilla diseñada por Fernando Soriano y Massimo Benassi. Hace un año fueron Paris Adot y Pablo Valcarce los que dijeron adiós de manera prematura y con esa fecha como punto de no retorno (casi les acompaña Berto Cayarga). Esta temporada, con una necesidad no tan imperiosa, hay varios jugadores en la rampa de salida. Iván Barbero, Cristian Herrera, Mfulu, Davo, Alcaina y Pablo Vázquez son los futbolistas que tienen contrato hasta 2026, algo que facilita su salida, y que saben que no tendrán hueco asegurado en el proyecto, salvo giro inesperado de los acontecimientos en pretemporada. Alguno dejará el club en los próximos días, aunque cada caso tiene sus matices y sus tempos de ejecución. Un adiós antes del 30 de junio ayudará en el próximo límite salarial (el Dépor es espera que esté entre los clubes que más tendrán), aunque los beneficios no son tan evidentes como en el ejercicio anterior, donde se hacía un absoluto borrón y cuenta nueva.

Quien está más cerca de sellar un adiós es Iván Barbero. Hay tres delanteros en la plantilla y va a llegar uno más, que está llamado a ser titular en un proyecto que mire a Primera División. Con el almeriense a un año de que finalice su contrato, tiene un acomodo mucho más sencillo que otros jugadores de la misma demarcación, como es el caso de Zakaria Eddahchouri y Mohamed Bouldini. El holandés y el marroquí son dos futbolistas con vinculación hasta 2028, por los que se pagaron traspasos y hay amortizaciones pendientes. El ex del Telstar fue titular desde que llegó en enero, con lo que tiene crédito para crecer en una segunda campaña en A Coruña, ya con pretemporada. Barbero fue, además, el delantero más goleador del equipo con siete tantos en una temporada en la que fue de menos a más. El ex de Osasuna negocia su salida al Legia de Varsovia con la idea de comprometerse a medio plazo con los polacos. El Deportivo no pone inconvenientes, tiene que liberar excedente.

Pablo Valcarce celebra un gol con el Dépor. | RCD

Davo, a largo plazo

Cristian Herrera y Omenuke Mfulu son dos futbolistas que llegaron la pasada campaña al Deportivo. El pivote firmó por dos años y el delantero, hasta el 30 de junio de 2025, pero amplió una campaña más por partidos jugados y al haber permanecido el equipo en Segunda. No han marcado la diferencia y el club no los ve en el próximo proyecto. Sus representantes se mueven, aunque no tienen por qué ser salidas inminentes. En una situación parecida se encuentran otros tres futbolistas, como Pablo Muñoz, Raúl Alcaina y Davo. No cuentan y buscan un nuevo destino. En el caso del asturiano, rastrea el mercado y cuando tenga un nuevo destino es cuando se sentará con el Dépor para negociar una salida. Se prevé una solución a largo plazo, mucho más allá del 7 de julio, cuando todos están citados para hacer la pretemporada en Abegondo.

El último caso es de Pablo Vázquez, al que el Dépor le comunicó que no le iba a renovar su contrato que finaliza en 2026. El club no pone pegas ante la intención del jugador de buscarse equipo y ahora el club coruñés le pide una contraprestación económica, una vez que el valenciano ha llegado a un acuerdo con el Sporting con un contrato de dos temporadas más una. El segundo horizonte del 7 de julio se encuentra ahí y, de momento, las partes no se mueven. En otras operaciones sí que hay actividad en el Dépor.