La camiseta de Messi y Djalminha y el gesto de Yeremay

Quedan pocas dudas de que Djalminha es un jugador icónico y no solo para el deportivismo. Una de las imágenes del final del partido del Mundial de Clubes entre el Inter de Miami y el Palmeiras fue ver al argentino acercarse al exdeportivista para regalarle su camiseta. Messi, siempre muy mitómano, no dudo en hacerlo y al creador de la Lambretta se le vio emocionado con el gesto. El brasileño no tardó en reaccionar en redes sociales. "Es tu cumpleaños pero ya llegó mi regalo. Gracias por la camiseta y por hacernos disfrutar con tu fútbol. Genio", escribía.

Messi, Djalminha y Yeremay / DJALMINHA

Todo mientras le daba un abrazo en el terreno de juego, momento del que hay muchos videos e imágenes en Internet. Una de las personas a la que cautivó esta imagen es a Yeremay Hernández. Reaccionó en redes sociales del manera casi inmediata con emoticono que desprendía amor.

El canario es muy joven. Ni había nacido cuando alumbró Djalminha ganó la liga con el Dépor, pero se quedó prendado del juego del brasileño cuando vio en MEGA, el museo de Estrella, el documental que Movistar le hizo al brasileño. Pudo hablar con él e impreginarse de la forma que tenía el 8 de entender el juego, muy lúdica e irreverente. De hecho, semanas después le homenajeó haciendo una lambretta en Málaga. Dos genios en un campo y tres unidos en redes sociales.