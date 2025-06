Las claves del convenio del Deportivo con la AFAC: renovación anual, dotación económica, formación y deportivismo

El Deportivo y la Asociación de Fútbol Aficionado de A Coruña (AFAC) han firmado un nuevo convenio con el objetivo de mejorar el que hace un año fue rescindido. Ismael Arilla explicó los cuatro pilares de un acuerdo que pretende que ambas entidades "caminen juntos" en el futuro. "Queremos que el personal de AFAC entre en Abegondo y se siente en casa", expresó el director de cantera, que acompañó a Juan Vázquez, presidente de la AFAC, en una presentación en la que estuvieron presentes Massimo Benassi, consejero delegado, Fernando Soriano, director de fútbol, y Carlos Ballesta, consejero de la entidad, junto a los vocales de la asociación.

El "fomento de la actividad del fútbol base"; la propagación del "deportivismo a nivel social"; la "formación" de los técnicos y trabajadores; y "el rendimiento" fueron los cuatro pilares que describió Ismael Arilla como las patas de un nuevo convenio que se renovará "año a año", pero pretende durar en el tiempo tras 30 años de colaboración entre el Dépor y la Asociación, formada por 24 clubes. La entidad blanquiazul continuará aportando una dotación econonómica en la que Arilla explica que "la cifra es lo menos importante" pero atiende a las "sensibilidades de cada club". Esta cantidad, a diferencia de lo que sucedía antes, será aportada de manera íntegra a la AFAC, que se encargará del reparto. El importe total será variable "en función de la categoría del primer equipo", añadió Arilla, por lo que un ascenso será beneficioso para todas las partes, y un descenso limitará la aportación.

"Creemos que a nivel de formaciones tenemos que mejorar todos. Tenemos que hacer autocrítica. No podemos conformarnos con que solo hagan deporte, sino que lo hagan en las mejores condiciones posibles", explicó el director de cantera blanquiazul sobre cómo pueden poner a disposición sus medios para la mejora colectiva de los preparadores y así repercutir en una mayor formación de los deportistas. Además, detecta una "carencia de instalaciones" y pone Abegondo "a disposición" de los equipos de la AFAC para poder "disputar partidos". También incidió en "abrir la metodología" de trabajo deportivista para que los "técnicos y coordinadores" puedan "debatir de igual a igual".

El nuevo convenio no podrá atar a los jugadores más jóvenes a la ciudad, por lógica. Una demanda habitual que cada verano se repite cuando clubes de otras comunidades autónomas se lanzan a por futbolistas que o no llegan al Deportivo o incluso abandonan la cantera blanquiazul. No se puede luchar, ya que, como indica Juan Vázquez, es "potestad de los padres decidir", pero sí se puede "retener el talento fomentando el deportivismo". Una de las claras intenciones de este convenio, a través del cual, entre otras acciones, muchos niños y niñas acuden semanalmente a Riazor. La clave, indica Juan, es "generar ese clima de deportivismo en la ciudad y que los niños y niñas quieran jugar en el Dépor. Esa es la base del convenio y de nuestro trabajo.

Arilla también incidó en el "compromiso social" del Deportivo con la ciudad: "Tenemos ese fomento del deportivismo y, sobre todo, del deporte. Hablamos mucho de la importancia de que esos chicos hagan deporte desde pequeños y que en la adolescencia hagan deportes de equipo y no estén en la calle haciendo otras cosas. Tenemos ese componente educacional y de acompañamiento de las familias".