Óscar Gilsanz no continuará ligado al Deportivo y se despedirá este jueves

Óscar Gilsanz no continuará en la estructura del Deportivo y apuesta por continuar su carrera como entrenador. El club ha hecho oficial la salida del técnico betanceiro, que se despedirá este jueves en Abegondo y leerá un comunicado. No habrá preguntas. El conjunto coruñés le habría ofrecido el puesto de coordinador de la escuela de entrenadores y proyectos formativos externos, que finalmente no acepta.

El betanceiro se despide así de la disciplina blanquiazul, a la que llegó hace cinco años y en la que ha hecho historia con la cantera, logrando una Copa de Campeones juvenil y un ascenso a Segunda RFEF, así como dar el paso al primer equipo de manera interina, logrando mantenerse siete meses en el cargo con 30 partidos a su espalda.

Siete meses en el cargo

Óscar Gilsanz asumió el mando del primer con la perspectiva de conducirlo durante apenas unos entrenamientos y la experiencia se alargó durante siete meses y 30 partidos. El técnico betanceiro cogió el mando al ascender desde el Fabril para dirigir las sesiones del primer equipo tras el despido de Imanol Idiakez. La marcha del entrenador vasco y la falta de un reemplazo en el mercado permitieron a Gilsanz estrenarse en el banquillo del primer equipo en Cartagena. La goleada (1-5) a costa de, a la postre, colista de la liga dejó una muy buena impresión del preparador betanceiro, que acabó quedándose con el puesto. Su ascenso propició un movimiento en cadena en la base. Manuel Pablo subió al Fabril y Miguel Figueira se hizo cargo del banquillo del Juvenil A.

Cuando se estrenó en el banquillo de Cartagonova, el Deportivo marchaba vigésimo, en puestos de descenso tras doce jornadas en las que había sumado diez puntos. El equipo despegó con cuatro victorias antes de Navidad y logró salir de la zona roja para no volver a pisarla en el resto de la temporada. Once victorias, diez empates y nueve derrotas, a las que se podría sumar una más si se tiene en cuenta la eliminación contra el Ourense CF en la Copa del Rey, redondean la etapa de Óscar Gilsanz en el banquillo deportivista. Sumó 43 puntos, 1,43 por partido, y el equipo, bajo su mando, anotó 45 goles y encajó 39 en contra. Las cifras, sin embargo, se vieron empañadas en el tramo final de la liga, con el objetivo la salvación ya en el bolsillo.