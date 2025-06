Los retos de Yeremay en el Deportivo 25-26: «Su mayor característica es su voracidad por ir a más»

Yeremay Hernández ha elegido quedarse en el Deportivo. Ha apostado por seguir creciendo de la mano del conjunto coruñés pese a su deseo de ir a más deportivamente. Lo podrá hacer en Segunda, una categoría a la que ha llegado tirando la puerta abajo. 15 goles y cinco asistencias deberían ser un trampolín a retos mayores. Pero ha decidido saltar sin apoyos, evolucionar desde dentro, y ahora le tocará encontrar motivación y retos a su altura para no conformarse con el gran futbolista en el que se ha convertido. A sus 22 años, su potencial es inmenso, difícil de cuantificar, pero todavía tiene, como él mismo ha reconocido, mucho que mejorar. Manu Sánchez, exentrenador del Dépor Abanca, analiza las fortalezas y los puntos de crecimiento del canario, quien tiene claro que su mejor virtud es la «madurez competitiva» que ha desarrollado en los últimos años.

La continuidad en el juego.

La próxima evolución de Yeremay pasa por dar una constancia total a todo lo que hace. «Tiene que ser más regular, siempre le vemos dos o tres highlights de muchísimo nivel, pero tiene que lograr una mayor participación colectiva, que no todas las ocasiones que genera nazcan de sus acciones individuales», desgrana Manu, quien pide continuidad a su fútbol «durante los 90 minutos» y una «mayor participación» para ganar un peso todavía mayor en el juego: «Muchas acciones suyas son diferenciales, pero no decisivas, quizá también por lo que tiene alrededor. Tiene que lograr ser capaz de ser más regular e importante en todo lo que es el juego del equipo».

Dobles dígitos, el gran reto.

Adquirir una mejor toma de decisiones en los metros finales, otro de los grandes puntos que Sánchez cree que Yeremay puede mejorar. Si la temporada pasada se puso un objetivo de goles, que cumplió y superó al anotar 15, la siguiente campaña podrá dar un paso más añadiendo dobles dígitos de goles y asistencias. En la 24-25 fueron 5 asistencias. Puede sumar más. «Es obvio que ha mejorado mucho de cara a gol y tiene aún margen. Más que en la definición, yo diría que en la toma de decisiones. Ha llegado mucho a esas zonas de influencia, pero a veces le hemos visto o muy individualista, otras veces demasiado generoso, y eso es porque no tienes bien interiorizado cuál es la mejor decisión», analiza el técnico. Cree que una mejor capacidad para leer los metros finales y decidir con mayor atino le permitirá «hacer crecer esas cifras».

De ‘rookie’ a estrella.

El buen curso de Yeremay también afectará en cómo los rivales plantearán los partidos. Algo de lo que «se debe beneficiar el equipo», aunque obligará al canario a enfrentarse a situaciones en las que, muchas veces, el regate no será la mejor elección. «Ha sido, sin duda, el jugador más diferencial de la categoría, eso provoca que te pongan más el ojo para defender, difícilmente le dejarán tener situaciones de uno para uno, pero esa manta se estira por un lado y se recoge por otro», apunta. Eso sí, será necesario, también, que sus compañeros le acompañen. «No se debe cargar con la mochila de la responsabilidad, se ha creado una bola parecida a la de Lucas, focalizándolo todo en él, como si tuviese que ascender solo, pero es importante rodearlo del mejor entorno, necesita que suba el nivel de la plantilla», añade Sánchez. Su madurez le ha permitido asumir con naturalidad su nuevo estatus: «Él siempre lo ha expresado y el deportivismo debe agradecerlo porque es el nuevo ídolo. Él ha renunciado a dinero y lo que quería era crecer deportivamente. Aquí puede hacerlo. No se trata de su madurez como persona, sino competitiva, de querer más».

Balón parado.

En las últimas jornadas de Liga, Yeremay se atrevió a ejecutar saques de esquina y faltas. Las acciones a balón parado son uno de los sellos de identidad de Antonio Hidalgo, pero la pérdida de Lucas y las lesiones de Escudero cortaron notablemente las opciones ofensivas en la estrategia blanquiazul. Yeremay puede asumir el reto en un área con «gran margen de mejora». «Tiene buen golpeo y esa capacidad de mejorarse a sí mismo constantemente, de sacrificarse», explica Manu, quien considera que va también en el rol de futbolista estrella del equipo. Como en su día hizo Leo Messi.