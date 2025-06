Jairo ya firmó por el Deportivo

Jairo Noriega ya es a todos los efectos nuevo jugador del Deportivo. Está todo acordado y firmado. Todo hace indicar que se anunciará hoy o mañana. Inicia así el coruñes, de manera efectiva, su segunda etapa en Abegondo, donde había pasado más de una década siendo puntal de una camada histórica, la de 2003 junto a Noel, Barcia, Trilli o Brais Suárez, entre otros. Es el primer fichaje y llegará con la idea de convencer a Antonio Hidalgo en pretemporada, pero con la red que da tener apalabrada su cesión al Racing de Ferrol en Primera RFEF, donde le espera Pablo López, su técnico en el Ourense CF, con los brazos abiertos.

Parecía imposible hace unos meses que regresase al Deportivo después de su abrupta salida de hace un año, pero su fútbol y un cambio de perspectiva tanto en él como en el propio club coruñés han podido más. Hace doce meses no le aseguraban primer equipo y ahora ya lo tiene, aunque tiene una mente más abierta para ver con otros ojos un préstamo.

No será sencillo que se quede pero si al final lo acaba consiguiendo, Jairo le ofrecerá un perfil muy parecido al que tuvo con Hugo Rama esta temporada. Interior o mediapunta, jugador que parte de la banda de manera ocasional. Respecto al de Oroso ni el jugador ni el jugador han hechos públicos sus planes después de que el Dépor no renunciase ofrecerle una ampliación de contrato. Acaba el lunes su vinculación. Es el único cabo suelto de la planificación interna, más allá de los jugadores que tienen contrato y deben salir porque no cuentan.

Desde que salió del Dépor Jairo ha llamado la atención de muchos equipos. Llegó con el mercado de verano cerrando a Ourense y le costó al principio. Ya en el mercado de invierno estaba el Celta B llamando a su puerta. Lo volvió a intentar en verano llevándose dos negativas. Ahora, en parte por su condición de sub 23, le quería casi toda la Primera RFEF y clubes de Segunda mostraron interés, pero Jairo vuelve a casa.