Luis Chacón, preparado para quedarse: «Su ilusión es estar muchos años en el Dépor»

Luis Chacón llegó al Deportivo hace un año, convirtiéndose en el primer fichaje tras el ascenso a Segunda División del cuadro blanquiazul. Su buena temporada en el Arenteiro refrendaba el salto de categoría para el mediapunta de Pontedeume, pero tras la pretemporada, el club decidió buscarle una cesión más en Primera RFEF. Pese a su deseo de continuar, le tocó volver a la categoría de bronce. La Cultural y Deportiva Leonesa le abrió las puertas. Un curso después, se despidió como héroe y referencia del Reino de León. «Fue imprescindible para nosotros. Ha demostrado que su etapa en la competición se ha acabado, es un jugador de una categoría superior», analiza Javier Fernández Bicho, ex del Dépor y futbolista culturalista.

«Desde el primer momento se adaptó muy bien. Algunos lo conocíamos de jugar con él. Ya al siguiente partido de llegar fue titular y marcó el gol de la victoria. A partir de ahí se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la plantilla», refrenda el centrocampista coruñés sobre el mediapunta de Pontedeume, que cerró la temporada con 12 goles y cinco asistencias. Solo Manu Justo (13) en dianas y Álvaro Martínez (6) en pases de gol le superaron. Nadie en la plantilla igualó, eso sí, ambas cifras de producción combinadas.

El reto de Luis Chacón pasa por ganarse un sitio en la plantilla blanquiazul. No será sencillo, con Yeremay, Mario Soriano y David Mella asentados en la zona que ocupa el eumés en el campo. Además, el cuadro coruñés busca un extremo derecho y sumará a Jairo, un perfil distinto, pero que actúa también en la zona del 10, la que mejor le va a Chacón. «Aquí jugó tanto de mediapunta como en la banda izquierda, pero metiéndose hacia dentro. Creo que él se siente cómodo en ambas posiciones, quizá un poco más partiendo desde dentro porque tiene más libertad para bajar a recibir y participar en el juego», explica Bicho.

Será el segundo intento para Chacón. Otra vez con el sueño de quedarse y jugar de blanquiazul, algo que siempre ha manifestado. «Su ilusión es estar muchos años en el Dépor, se lo merece, es un chico de aquí, deportivista desde siempre. Yo le veo hueco en el equipo», comenta Bicho, quien tiene claro que está preparado para el reto de Segunda: «Está claro que se lo merece. Lo demostró en el año del ascenso del Racing de Ferrol, que fue muy importante. Salió al Arenteiro y también la rompió. Todos pensábamos que iba a dar el salto a Segunda, firma por el Dépor, pero deciden cederlo. Este año creo que no queda ninguna duda para nadie. Es un jugador de una categoría superior».

Chacón tiene contrato hasta 2028 con el conjunto coruñés. Su capacidad innata para el gol le diferencia de otros futbolsitas que juegan en la segunda zona del ataque. «Tiene muchísimo gol, sabe aparecer en el momento adecuado, cazar ese rebote», remarca Bicho quien, no obstante, abre la puerta a, si finalmente no tuviese espacio, un regreso a la Cultu la próxima campaña, donde se ha ganado el cariño de toda la afición leonesa y del vestuario: «Obviamente, si deciden cederlo otra vez estaremos encantados de que pueda volver».

Bicho: «Tengo ganas de Segunda, cuando me llegó la oportunidad no estaba tan preparado»

El exjugador del Deportivo se ve listo para asumir el reto en Segunda con la Cultural Leonesa, a la que llegó el verano de 2023 y en la que ha sido importante estas dos temporadas. «Tengo ganas, sí. Hace muchos años que no estoy en Segunda. Cuando me llegó la oportunidad quizá no estaba tan preparado como estoy ahora. Ahora con muchas ganas de cogerla y aprovecharla», remarca.

El tiempo ha pasado y Bicho ya no es el mismo chico que despuntó en el Deportivo: «En mis primeros años jugaba más de mediapunta, o en banda, pero con los años fui retrasando mi posición hasta jugar de 8 o incluso de 6 para la salida de balón. Es donde más cómodo me encuentro porque estoy mucho tiempo en contacto con la pelota».

León también se prepara para un regreso ilusionante a la categoría de plata después de varias temporadas entre Segunda División B y la actual Primera RFEF: «Hay mucha ganas, sí, la gente llevaba años desde el descenso de hace unos años. La gente está súper volcada».

El equipo de Raúl Llona deberá amoldarse, aunque Bicho confía en mantener el sello que les ha llevado hasta aquí: «Este año éramos nosotros los que dominábamos casi todos los partidos. Seguro que [Llona] intentará plantear partidos de tener el dominio de la pelota. Será más difícil, la clave será adaptarnos rápido».