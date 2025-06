Alfredo Santaelena: "Más que por el gol, lo importante es que se acuerden de mí como persona"

¿Le recuerdan mucho ese gol por la calle cuando va paseando o ya se van perdiendo en el tiempo esas jugadas icónicas?

Han pasado ya 30 años... ¡Qué barbaridad! Aquí en Madrid es más complicado que te digan algo, pero en A Coruña sí, claro. Fue el primer título para un equipo gallego, en este caso el Deportivo. Por suerte para los que estábamos en aquel vestuario; para Arsenio, que en paz descanse; y para mí, como autor del gol, es algo muy, muy especial. Tanto Javi (Manjarín) como yo, que somos los autores de los goles, quedaremos en la historia del Dépor y eso me llena de orgullo.

¿Suele venir mucho por A Coruña? ¿Aún nota ese feedback por la calle?

Sí, suelo ir todos los años porque, por suerte, dejé muchísimos amigos en la ciudad. Lo más importante es que la gente se acuerde de Alfredo, no tanto del gol en sí. Que se acuerde, ya no solo como jugador, sino como persona, que es lo más grande: haber sido importante para el deportivismo. Es un club al cual tengo mucho cariño porque era la primera vez que salía de Madrid y tuve la suerte de encontrarme un grupo de jugadores que me admitieron muy bien, de conocer a muchísima gente allí a la que le sigo teniendo mucho cariño. Todo eso para mí es lo más grande del club.

Antes mencionó a Arsenio Iglesias. ¿Es de los que se acuerda aún más de quien no está en este tipo de efemérides?

Sí, de Arsenio, de mi amigo Juan Candame, del gitano Antonio, que era el masajista... Gente muy conocida en A Coruña. De Fino, que hace poco también el pobre falleció, gente que en su época estuvo ahí con el Dépor. Por desgracia, ahora mismo nos han abandonado.

¿Tiene nítida en la cabeza la jugada del gol o el tiempo ya va deteriorando el recuerdo?

No, eso nunca se olvida, más una acción así. Es una jugada en la que Javi (Manjarín) se va para adentro, en la que le gano la espalda a Juan Carlos y toco la pelota. Yo ahí ya sabía que tenía que llegar a esa pelota como fuese. Es que teníamos ocho minutos, es increíble. Lo que es el destino, porque en esa jugada interviene al principio Nando y quizás él y Javi eran, de los del equipo, con los que más relación tenía. Manjarín y yo vivíamos en el mismo edificio, éramos vecinos, uno en el tercero y el otro en el cuarto. Y somos lo que hacemos los dos goles y él me da el gol. Lo que es el destino y las casualidades de la vida. Es algo que la verdad me hizo también mucha ilusión.

Es usted una persona que se sugestiona, que visualiza bastante, tiene esa historia del gol con el Atlético al Mallorca en una final de Copa previa...

Yo es que creo mucho en el subconsciente, en visualizarlo, en creer en ello. Había algo que me decía que se me iba a presentar la oportunidad (de hacer ese gol decisivo) y debía aprovecharla. Ya cuando era niño una vez le dije a mis amigos del pueblo que iba a marcar un gol como el de Tardelli en la final del Mundial de España 82. Estábamos viendo ese partido, el Alemania-Italia, y se lo dije a ellos, entonces yo era un juvenil o algo así. Ya en el hotel de concentración con el Deportivo, entre un partido y otro por la lluvia, todos me decían que iba a marcar yo, que el gol del título iba a ser mío. Nando, Aldana... Al final tuve la suerte de que se me diese todo así y poder hacer un tanto para el recuerdo.

¿Le es posible elegir entre su gol en la final de Copa con el Atlético y su tanto con el Deportivo frente al Valencia?

Ufff, no puedo. Mi primer equipo es el Atlético, soy colchonero, eso no lo voy a negar. Ese gol supuso también el primer título de la era Gil. El Atlético es un club que ha ganado muchos más trofeos, pero entonces fue algo muy importante. Llevaba unos años sin llevarse nada y volvíamos a conseguirlo. El Dépor es mi segundo equipo y le tengo un cariño enorme. Por lo que sentí, por la gente que conocí, por lo bien que me trataron, porque se acuerden de mí con cariño.

Después de lo que pasó un año antes, con lo que supuso el Superdépor y en el último partido de Arsenio, ¿cree que ese partido y ese título le hacen justicia a esa generación de futbolistas?

Habría sido muy cruel no haber ganado aquel título después de todo lo que había pasado con el Valencia el año anterior, el famoso penalti de Djukic y cómo se dio todo. Tuvimos esa venganza, nos hizo justicia, aunque en realidad yo creo que aquel equipo lo que merecía ganar era una liga y no lo conseguimos. Fue una pena y la historia fue así.