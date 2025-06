Helton Leite y el Deportivo se dan un año para crecer juntos: sin oferta para renovar y a agotar el contrato

Si ha habido una certeza esta temporada que acaba en unos días para el Dépor, esa ha sido la portería y que su dueño absoluto ha sido Helton Leite (Belo Horizonte, Brasil, 1990). Hace un año cubrir esa demarcación con garantías era una de las grandes preocupaciones de la planificación deportiva en el salto a Segunda División y este verano va a ser la única que no se va a tocar con Germán Parreño, el guardameta del ascenso, como complemento. Esa seguridad nace de las prestaciones del brasileño y del hecho de que tanto el club como el propio jugador se han dado el margen de un año para crecer juntos y para ver dónde están y decidir entonces si prosigue su relación. En el verano de 2024 el ex de Benfica llegó a mediados de agosto a Riazor para firmar por dos años y en el mismo punto se encuentran ambas partes ahora en una temporada que todas las partes aguardan que les lleve a pelear por el ascenso a Primera.

En la tradicional ronda de contactos que tiene el Deportivo en cada final de temporada para comunicarle sus intenciones de cara al siguiente ejercicio, el club coruñés le mostró a Helton y su entorno su satisfacción por la temporada que acababa de concluir y que, como no podía ser de otra manera, contaban con él para una temporada 25-26 que se considera estratégica. De él no se valoran solo sus prestaciones sobre el terreno de juego en partidos de liga, donde fue uno de los mejores guardametas, sino el día en Abegondo a nivel de rendimiento, ejemplo y relación con sus compañeros. Es uno de los veteranos del vestuario y ejerce como tal. El mensaje del Dépor acabó ahí, porque aunque es uno de los tres titulares indiscutibles del pasado ejercicio que acaban en 2025 o 2026 (Rafa Obrador y Pablo Vázquez son los otros dos), no se le transmitió intención ninguna de sentarse a negociar una renovación de contrato para un portero que cumplirá en unos meses los 35 años. Tal y como ya ocurrió hace meses, el propio Helton se encuentra cómodo en esa situación y cree que sus prestaciones y el rumbo del equipo guiarán dónde estarán ambas partes en la campaña 26-27. No le apremió en ningún momento al club coruñés para que definiese cuáles son sus planes de futuro, una circunstancia diferente a lo sucedido con Pablo Vázquez, quien también es cierto que se encuentra en otro punto de su trayectoria con 30 años y tras finalizar la mejor temporada de su carrera deportiva. El central valenciano le preguntó al club si había intención de ampliarle el contrato y el Dépor le dijo que no iba por ahí su camino y entonces fue cuando advirtió de que intentaría buscar un equipo fuera que apostase por él a medio o largo plazo. Ya tiene un acuerdo con el Sporting por dos temporadas más una y está a la espera de arreglar una desvinculación con el club coruñés, quien no pone pegas a su salida, ya que va a fichar a tres centrales, pero que solicita una prestación económica a los asturianos por su adiós.

Cómodo y con otra idea

La intenciones de Helton Leite van, de momento, por otro camino y esa dilación en concretar su futuro no tiene nada que ver con la comodidad que tengan las partes. El propio meta brasileño expresó cómo se había sentido en estos diez meses en A Coruña y en el Dépor. «He disfrutado muchísimo y ha sido una temporada de mucho éxito. Siento que, al inicio, me costó un poco, adaptándome y no tuve una pretemporada, pero al final, al igual que el equipo, me sentí cada día más cómodo, más en casa. En Riazor me sentí en casa, luego los resultados llegaron. Fue una buena temporada y estoy preparado para lo que viene», aseguró hace unos días el ex meta del Antalyaspor en los medios oficiales del Deportivo.

Con este impás que se dan las dos partes Helton Leite vuelve a demostrar que es un futbolista con unos códigos diferentes. A su edad y cuando interiormente cree que tiene cuerda para acercarse a la barrera de los 40 años al más alto nivel, da prioridad al proyecto deportivo, a jugar en la élite de las mejores ligas y a encontrar un buen entorno para su núcleo familiar. Ya antes de llegar a A Coruña, Helton Leite había decidido rechazar una oferta de renovación mareante del Antalyaspor tras ser uno de los mejores porteros del campeonato turco y que, de haberla aceptado, le habría llevado prácticamente a cerrar su carrera en el balompié otomano. Más allá de las buenas condiciones deportivas y de vida que le ofrecían en Antalya, Leite pretendía y buscaba otros contextos para reconducir su carrera. En ese sentido, también rechazó una propuesta del fútbol saudí con la idea de encontrar acomodo en España o en Italia.

Helton Leite estuvo entonces durante semanas a la espera de que encontrasen espacio en sus límites salariales y en sus plantillas algunos de los equipos de Primera interesados. Llegado el ecuador de agosto y cuando el inicio de liga ya asomaba, el meta blanquiazul decidió no esperar más y no enredarse en un final de mercado que podría generarle inestabilidad. Sus agentes se movieron. Le abrieron la puerta al Dépor y a la Segunda, y la operación quedó finiquitada casi de manera inmediata. Helton Leite está a gusto en A Coruña y los próximos meses definirán las intenciones de ambas partes.