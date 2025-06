Hugo Rama inicia la operación salida en el Deportivo

Hugo Rama no continuará en el Deportivo tras la finalización de su contrato. Atrás deja dos temporadas y 46 partidos de un corto sueño que no ha sido finalmente lo esperado. Quería jugar más, quería haber tenido más protagonismo, pero incluso se abrió a continuar pese a la falta de minutos. El de Oroso no entra en los planes de Antonio Hidalgo. En plantilla el conjunto coruñés tiene todavía 31 fichas de primer equipo atendiendo a los retornados por cesión. La baja del canterano es solo la primera de una larga operación salida que se producirá este verano. Más de un movimiento se alargará. A diferencia del curso pasado, el tiempo no corre en contra del conjunto coruñés, con margen salarial para estirar el chicle de las rescisiones y buscar las mejores soluciones posibles.

«Si me pusiesen la renovación delante, la firmaría sin mirar, tengo condiciones de sobra», expresó el centrocampista en LA OPINIÓN en mayo, tras varias semanas participando, en el mejor momento de una temporada complicada a nivel futbolístico para él. La historia de Hugo y el Deportivo no ha sido la deseada. Llegó al final del verano de 2023, tras salir del Real Oviedo y rechazar una suculenta oferta del extranjero. Quería regresar a casa. Sentía que el momento de coger ese tren.

Debutó en Lugo con buenas sensaciones. Rama llegaba para ser importante, pero el juego del equipo, al igual que sucedió con otros futbolistas, dificultó su adaptación total a la dinámica. Se jugaba a un ritmo que no sentaba bien a sus características, de más control y toque y menos transición rápida. La llegada de Lucas, además, le cerró hueco, así como al verano siguiente el regreso de Mario Soriano. Imanol Idiakez intentó adaptarlo a la sala de máquinas, reconvertirlo en un 8, pero tras la pretemporada no tuvo oportunidades. Este curso solo jugó 15 encuentros en Liga, de los cuales uno fue titular. Entre medias vivió una racha de diez partidos en el banquillo (entre la jornada 3 y la 12) y otra de 13 sin llegar a saltar al campo (entre la 16 y la 28). En Oviedo algo cambió tras sus asistencia, pero no fue suficiente.

Desde entonces participó en 12 partidos, aunque solo en uno, ante el Granada, en el que ingresó en el descanso, completó más de media hora continuada de juego. Pese a todo Hugo se abrió a continuar y el Dépor exploró esa opción, a diferencia de lo vivido con Jaime Sánchez y Pablo Martínez, los otros dos futbolistas que acababan contrato en 2025 y se despidieron antes de terminar la competición.

Fernando Soriano explicó en su última comparecencia que todavía no se había tomado una decisión respecto a su figura, uno de tantos canteranos que tuvo que brillar fuera para poder regresar. El fichaje de Jairo Noriega, que ocupa su misma posición, termina cerrándole una zona en la que Mario Soriano parece indiscutible, donde puede jugar el retornado Luis Chacón, y en la que también ha actuado Denis Genreau, con vinculación por dos temporadas más.

Más allá de lo futbolístico, el Dépor pierde a un valor importante en el vestuario. Varios de sus compañeros compartieron mensajes de cariño a través de redes sociales tras el anuncio de su adiós. Era un jugador que, pese a la falta de minutos, hacía vestuario, grupo y familia. A sus 28 años le tocará emprender una nueva aventura tras pasar por clubes como el Oviedo, el Lugo o el Mirandés.

Varias salidas en marcha

La salida de Hugo Rama no será, ni mucho menos, la única, en un verano en el que el club coruñés vuelve a necesitar hacer hueco. A falta de poco más de una semana para el inicio de la nueva temporada, el Deportivo todavía tiene en nómina a 30 jugadores con ficha de primera plantilla. No habrá espacio para todos y ya se trabaja en buscar diferentes soluciones para aligerar efectivos. Aunque, a diferencia del pasado mes de junio, la entidad no se pone fecha límite. La rescisión es la última alternativa para los jugadores que no cuentan, pues afecta prácticamente del mismo modo al Límite Salarial en junio que en agosto. Será, también, un arma para negociar con aquellos futbolistas que desde el principio del verano sabrán que no tienen sitio en los planes de Hidalgo.

Los regresos de Eric Puerto, Iano Simao, Rubén López, Pablo Muñoz, Raúl Alcaina, Martín Ochoa, Davo y Luis Chacón engrosan una plantilla a la que se añade Alberto Sánchez, con un año más de contrato, o Kevin Sánchez, ambos con la etapa en el Fabril ya finalizada. Algunos, como sucede con el centrocampista retornado del Barça, buscarán convencer a Hidalgo. Otros saben que su futuro sí o sí pasará por una salida. Habrá que sumar también a varios jugadores cuyo rendimiento en la temporada 25/25 no ha sido el esperado y que o revierten su situación o también se les buscará una salida.