Las líneas maestras de Hidalgo que convirtieron al Huesca en el equipo más efectivo de Segunda

Antonio Hidalgo empezará dentro de una semana y un día a dar forma al nuevo Deportivo. Su Deportivo. Se va a encontrar una plantilla llena de talento, diferente a lo que hasta ahora ha tenido entre sus manos, con una carrera que ha transcurrido de momento por el filial del Sevilla, un Sabadell al que ascendió a Segunda División, y el Huesca, donde ha dejado su huella en la Hypermotion. Equipos diferentes para contextos dispares. El blanquiazul será un gran reto, aunque algunas de sus mayores señas de identidad con el equipo altoaragonés vendrán bien en su nueva etapa. Y es que su Huesca fue en la 24/25 el equipo con mejor tasa de efectividad a gol, es decir, el equipo que menos necesitó disparar para sumar cifras.

No fue casualidad que el Huesca de Hidalgo coquetease con la promoción de ascenso durante toda la temporada. Detrás del buen hacer oscense se esconden varias claves ofensivas que van mucho más allá de hacerse fuerte atrás y contraatacar. Cada acción, cada jugada, ha tenido una concreción en la pizarra. Los patrones ofensivos se repiten. Su Huesca no atendió a limitaciones y explotó sus mejores recursos para completar el curso con una tasa de efectividad del 17,58%. Solo necesitó 330 intentos para hacer sus 58 goles (una diana por cada 5,48 lanzamientos). El Dépor, por su parte, anotó 56 tras 365 disparos (15,34% de tasa; gol cada 6,51). Fueron 18º y 15º respectivamente en la clasificación de disparos totales en Liga.

Detrás de las cifras del Huesca se esconde un cómo particular: la fórmula Hidalgo se basó primero en los centros laterales; después, en las transiciones; y se completó con un excelente servicio a balón parado, el mejor de la categoría.

El juego oscense no engañó a nadie a lo largo de la temporada. El equipo no se prodigó demasiado en elaborar sus jugadas. Al contrario. Su mejor fútbol llegó en acciones corridas y, sobre todo, en transición. Una fórmula a través de la cual también brilló durante el año el Deportivo, aunque con matices, pues el equipo azulgrana basó gran parte de sus ataques en sus carriles exteriores. 25 goles de los 58 en Liga llegaron a través de centros laterales, balones colgados al área o pases de la muerte desde línea de fondo. Esto fue el 43% de los totales. La semejanza entre la mayoría es el número de opciones en área rival, atacando con varios futbolistas la misma, y destacando la llegada desde atrás de la segunda línea.

De esas casi 60 anotaciones, 16 llegaron en transiciones, jugadas en las que el Huesca robó y pudo correr. Según datos de WyScout, el 62,5% de los contraataques del Huesca acabaron en remate. El Dépor, uno de los grandes líderes transitando en la competición, promedió un 56,9%. Hubo más en acciones de velocidad, una de las grandes armas de un equipo con jugadores como Ignasi Vilarrasa, Gerard Valentín o Patrick Soko que despuntan con espacio para correr.

Otra de las herramientas para encontrar el gol fue el balón parado. 11 goles llegaron a través de acciones de córner, a las que hay que sumar seis tantos de penalti, un libre directo de Óscar Sielva; seis dianas en las que la jugada arrancó con un saque de banda y otras cuatro que, aunque llegaron tras un rebote o una jugada continuada, iniciaron a balón parado. En esto último, el laboratorio, el Dépor estuvo lejos de su buen nivel mostrado en la 23/24 en Primera RFEF. La pérdida de Lucas Pérez obliga al club a encontrar un buen lanzador más allá de Sergio Escudero.

El Deportivo no será el Huesca. Los perfiles de los jugadores determinan siempre el estilo de juego. Hidalgo se adaptará, como ha hecho con sus otras plantillas, en busca de sacar la mejor versión de un equipo preparado para tener más balón. Los fichajes marcarán qué tendencia busca seguir el club en Segunda, tras un curso en el que se demostró que la mejor versión blanquiazul no llegaba con los mayores índices de posesión. No obstante, el equipo, con una capacidad natural mortal para contraatacar, tampoco fue especialmente fiable cuando le tocó pasar tramos largos sin el balón. Todo eso debe encajar Hidalgo, quien ha demostrado a lo largo de su carrera tener recursos en su pizarra para potenciar el talento. Y de eso tendrá mucho en A Coruña.