El cariño mutuo de Guti y Djalminha: "Los dos dejamos algo de magia"

Genio reconoce a genio. Djalminha y Guti intercambiaron elogios en la previa de los cuartos de final entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund. El brasileño, exblanquiazul, está viviendo in situ el Mundial de Clubes en Estados Unidos, y sus apariciones siempre dejan momentos estelares, como el que vivió con Leo Messi hace solo una semana cuando el astro argentino le regaló su camiseta. Esta vez, en los micrófonos de DAZN, el ex del Dépor y el ex del Real Madrid no se cortaron en halagos el uno al otro. Dos magos que, por encima de todo, disfrutaron con el fútbol.

"Djalminha era un genio dentro del campo", inicio el intercambio de piropos José María Gutiérrez, comentarista habitual en la plataforma televisiva, a lo que el brasileño le cortó para recordar la asistencia que dio en Riazor. "Él se acuerda de esto, pero yo me acuerdo del tacón que dio en Riazor para Benzema". Aquel día, Djalminha estaba presente en la grada. Ya retirado, disfrutó de un gesto técnico de película.

"Los dos dejamos magia en A Corula, él mucho más que yo", reconoció Guti, en una conversación que arrancó con la histórica lambreta del brasileño. Años después, esa misma lambreta regresó en forma de homenaje por parte de Yeremay Hernández, quien, cuando conoció a Djalma, prometió intentarla algún día.

No se quedó ahí el intercamio de cumplidos entre dos genios que no olvidan lo que disfrutaron en el campo. "Lo que sufrimos en el Madrid con su gran Dépor, hizo cosas extraordinarias en A Coruña", concluyó Guti tras despedirse de Djalminha, que disfrutó del encuentro desde la grada neoyorquina.