Mfulu, atento al mercado extranjero

El Deportivo arrancará este lunes su pretemporada con Omenuke Mfulu entre los más de 30 jugadores que tendrá Antonio Hidalgo a su disposición. El centrocampista franco-congoleño vivirá su segunda temporada con la elástica blanquiazul, pendiente de un futuro que podría llevarle a hacer las maletas durante este mismo verano pese a que tiene contrato por una temporada más. El ex de Las Palmas o Elche, con los que ascendió a Primera División, vive con tranquilidad el regreso al trabajo, atento al mercado extranjero, con opciones en Turquía o Arabia, pero sin ofertas sobre la mesa para abandonar A Coruña. El pivote defensivo tiene claro que su marcha solo se dará si llega algo que iguale o mejore sus condiciones deportivas y colme sus pretensiones económicas. El Dépor, que rastrea un refuerzo en la medular, está abierto a una salida.

No ha sido la temporada esperada para Mfulu, que bajó de Primera a Segunda con la esperanza de volver a ser importante en un proyecto creciente que, la próxima campaña, intentará estar en la pelea por los puestos altos de la clasificación. El de Poissy ha disputado 25 partidos en un curso en el que, a título individual, ha ido de más a menos. Las lesiones le han impedido obtener regularidad, aunque durante los primeros meses sí sumó titularidades de forma consecutiva, primero ganándole el sitio a José Ángel y, después, aprovechando el tramo en el que la pubalgia dejó al andaluz fuera del verde. Sin embargo, desde enero su participación cayó en picado: solo comenzó cinco partidos en el once inicial en cinco meses.

Mfulu es uno de los jugadores que, pese a tener contrato, podría salir a lo largo del verano. El Dépor le abre la puerta a dicha situación, e incluso estudia el mercado, pese a tener ya a otros cinco jugadores en esa posición (José Ángel, Villares, Charlie Patiño, Denis Genreau y el retornado Rubén López; incluso cuenta con la opción Mario Soriano en el doble pivote).

El centrocampista, de momento, tiene la idea de seguir siempre que no llegue algo que colme sus aspiraciones deportivas y económicas. Ambas son importantes para decidir su futuro. Si llega una propuesta en firme, el Deportivo le abrirá la puerta, pero de momento, aunque estudia distintos destinos, no ha llegado una oferta oficial. Para Mfulu, el mercado extranjero es una opción importante: Turquía, Arabia o algún destino que le permita continuar su carrera deportiva al mismo nivel.

De seguir en plantilla, disputará un puesto con José Ángel. Este lunes arrancará la pretemporada, igual que lo harán otros jugadores con opciones para salir. En particular, además, este ese grueso de futbolistas que tienen contrato hasta 2026 y serias opciones para salir, aunque sus operaciones no se cerrarán con celeridad. Iván Barbero, con el fútbol polaco de fondo; Cristian Herrera, que no ha colmado las expectativas; Vázquez, en negociaciones con el Sporting; o los retornados tras cesión. Salvo Chacón y Rubén, no hay hueco para el resto de futbolistas de campo.

Hidalgo, que ya está en A Coruña, tomará decisiones con una plantilla a día de hoy demasiado grande y en la que Soriano deberá hacer espacio.