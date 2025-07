Hidalgo abre la tierra de las oportunidades en el Deportivo

Primera toma de contacto de la plantilla deportivista con Antonio Hidalgo. El técnico catalán dispuso de 29 jugadores (Arnau Comas y José Ángel estuvieron al margen) para una sesión que se celebró por la tarde, después de que los futbolistas completasen la primera tanda de pruebas médicas. El esquema será el mismo para hoy, con trabajo a partir de las 18.00, de nuevo a puerta cerrada y con doblete de lonas para evitar miradas. Entre los presentes, algunos están en la rampa de salida, otros tendrán una oportunidad este verano para convencer al entrenador de Canovelles.

Antonio Hidalgo deberá tomar decisiones. En la medular, en las bandas, y también en la delantera. El cupo de jugadores está excedido y el club deberá hacer descartes en las próximas semanas. Si bien hay jugadores que han comenzado la semana en plenas negociaciones con posibles destinos; y otros que saben que no les quedará espacio, habrá también un nutrido número de futbolistas que tienen por delante la oportunidad de ganarse una plaza. Habrá, máximo, 25 huecos, aunque todavía quedan varias llegadas.

Charlie Patiño, Rubén López y Denis Genreau saben que el club busca otro centrocampista, pero también que por delante tienen una pretemporada para demostrar si pueden ser competencia para la sala de máquinas. Villares y José Ángel tienen su plaza asegurada.

Primer entrenamiento bajo las órdenes de Antonio Hidalgo /

También hay dudas en los costados. Adrián Guerrero puede ser ese jugador puente entre filial y primer equipo. Aunque gusta en Primera RFEF, entra en su primer año de sénior, y es la gran novedad de la pretemporada para competir con Diego Gómez y Luis Chacón por ser la competencia de Yeremay y Mella el próximo curso. Herrera apunta a salir.

Es en la delantera donde se juntan más futbolistas. Kevin Sánchez no saldrá a corto plazo. Su objetivo, al igual que el de otros jugadores, es ganarse un sitio que contractualmente ya tiene. No volverá al Fabril y no le faltarán novias. Pero ahí, además de Eddahchouri y Bouldini, están Martín Ochoa y dos jugadores con papeletas para salir: Iván Barbero, con el fútbol polaco detrás; y Davo, que regresó de cesión. El club fichará un delantero, pero, hasta que llegue, los citados tendrán tiempo para adelantar trabajo en la carrera. La pretemporada ha echado a rodar, una tierra de oportunidades para muchos deportivistas.