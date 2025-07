Dépor y Sporting avanzan por Pablo Vázquez, que perdonará 100.000 euros

Deportivo y Sporting han intensificado las negociaciones por Pablo Vázquez. Después de la primera negativa, el equipo rojiblanco retomó el martes las conversaciones, y la operación aceleró por la noche. Esta mañana, ambas entidades vuelven a sentarse para tratar un fichaje encasquillado que podría haber resuelto con mucha antelación. Para su salida, los coruñeses, que inicialmente enseñaron la puerta de salida al valenciano, pedían 200.000 euros. Para desbloquear definitivamente la operación, el zaguero hará un esfuerzo económico. Según ha podido saber La Nueva España, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN, el jugador abonará a través de una rebaja salarial, 100.000 euros en la operación; el resto los pondrá el propio Sporting. No debería dilatarse mucho más y podría llegar esta misma semana a Mareo.

Horas claves para decantar el futuro de Pablo Vázquez. Su disponibilidad ha suscitado el interés de otros equipos de la categoría. Uno de ellos, el Real Valladolid, conocedor de la regularidad que puede aportar el diestro a la zaga. Sin embargo, el deseo de Vázquez es vestir la camiseta rojiblanca. Garitano le ha trasladado su confianza en una conversación que ha podido mantener con el que será su futuro entrenador, si nada se tuerce en las siguientes horas.

RAC

Ya el martes había optimismo por llegar a buen puerto, pese a la primera negativa deportivista, que no ha querido reforzar a un rival directo de manera gratuita con un futbolista que disputó 42 partidos la pasada campaña, 41 como titular. No obstante, ni contigo ni sin ti, los movimientos de verano blanquiazules han sido una invitación directa a salir: Lucas Noubi, Arnau Comas, y un jugador más. De indiscutible a no contar. Fuentes de LA OPINIÓN, además, informan que el club indicó al jugador que debía buscar nuevo equipo hace un mes. Cuando llegó el interés rojiblanco, la entidad coruñesa solicitó 200.000 euros, una cantidad que inicialmente el Sporting se negó a afrontar. Para poder llegar a un acuerdo ha sido necesario un esfuerzo por parte del central a nivel salarial.

El 7 de junio LA OPINIÓN informó que el club le había indicado que no le iban a renovar. Su contrato acababa en 2026 y debía buscar un nuevo destino. Asumir un año en el banquillo dificultaría su futuro el próximo verano. Fichar tres centrales, sumado a la proyección de Dani Barcia, cerraría las puertas a su tiempo sobre el campo.

Pesó entonces el deportivismo que ha empapado a Pablo Vázquez, pero se ha impuesto la falta de confianza sentida en un club en el que ha sido una pieza indiscutible las últimas dos temporadas. 82 partidos como blanquiazul, 98 en Segunda División, trazan parte de su notable experiencia en el fútbol. A sus 30 años, si nada se rompe, hará las maletas para jugar la próxima temporada en el Sporting de Gijón. Volverá a Riazor como rival, pese a que, durante dos años, ha sido uno de los mejores portavoces del vestuario.