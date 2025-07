El Deportivo cierra el traspaso de Pablo Vázquez al Sporting

A falta de oficialidad, Pablo Vázquez es nuevo jugador del Sporting de Gijón, abandonando definitivamente el Deportivo, al que llegó el verano de 2023, y en el que ha sido un jugador indiscutible las últimas dos temporadas. La operación se concluyó este miércoles después de una jornada intensa de conversaciones en dos direcciones por parte del Sporting: con el Dépor y con el propio Vázquez.

El Sporting y el jugador acordaron una fórmula para alcanzar los 200.000 euros solicitados por el Dépor en concepto de traspaso. La solución provisional llegó a través de una revisión salarial. El de Gandía aceptó renunciar a unos 100.000 euros del sueldo que percibirá en dos años en Gijón (firmará por dos temporadas, más una opcional) para facilitar el acuerdo económico, siendo el club asturiano quien se haría cargo del resto del traspaso. El siguiente paso fue el de acabar de cerrarlo todo con el Dépor. Ahí la negociación volvió a alargarse, hasta el punto de que la última postura de los rojiblancos fue la de mejorar su última oferta económica e incluir variables, en función de objetivos. Acabar de cerrar esos variables fue en lo que se trabajó hasta última hora del día.

El jugador, avalado por Asier Garitano, se comprometió con el conjunto gijonés una vez consiguiera la carta de libertad. El Dépor, que en un principio había comunicado al futbolista que no tendría protagonismo esta temporada, no ofreció facilidades para rescindir su vinculación, exigiendo el pago para la misma al tratarse de un rival de su misma competición. En ese tira y afloja se han vivido unos últimos días en los que todas las partes deseaban dar solución a una situación incómoda. Pese a la intención de reducir el coste, el Dépor no se movió de la cifra.

Pablo Vázquez ha vivido la fase final de la negociación entrenándose junto al resto de sus compañeros. El jugador se ejercitó este miércoles en Abegondo con normalidad. Es probable que vuelva este jueves a retirar sus pertenencias y despedirse de sus excompañeros antes de estrenar su nueva etapa como rojiblanco. Si no hay ningún imprevisto, Pablo Vázquez viajará a Gijón en las próximas horas para convertirse en nuevo jugador del Sporting. Del tiempo que lleve acabar de documentar la operación y someterse a los pertinentes exámenes de la pretemporada, dependerá de que el viernes pueda estar a las órdenes de Garitano en el primer entrenamiento del nuevo Sporting, que estará abierto al público.

Su incorporación tomó velocidad en las últimas horas. Después de un martes sin avances significativos en las conversaciones entre el Sporting y el Deportivo para intentar desbloquear la salida del futbolista, fue el propio Pablo Vázquez quien asumió dar un paso más para facilitar su marcha del Dépor.

Suscríbete para seguir leyendo