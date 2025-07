Rodrigo Piñón, un subcampeón del mundo busca empezar de cero desde A Coruña

«Llevaba 10 años trabajando, viajando, de país en país. Pero me di cuenta de que mi familia me necesitaba. He intentando tomarme una campaña de otra forma, acompañando a mis dos niños y a mi esposa en la adaptación. ¿Vértigo? Puede ser, pero uno ya tiene una madurez». Entre el ruido de las tazas y platos que cruzan el Miss Maruja, a unos pasos de un Paseo Marítimo que ya le resulta conocido por sus recorridos, Rodrigo Piñón repasa mentalmente su carrera deportiva en los banquillos. Empezó pronto, impulsado por el profe Lino Alonso, también de origen gallego. Con 24 años ya dirigía en Segunda, en Venezuela, siendo uno de los más jóvenes del país. Dos décadas después le han servido para vivir experiencias con la selección, con la que hizo historia tras alcanzar un subcampeonato sub 20 del Mundo; o en clubes, con un paso por el Atlético Mineiro, la Universidad de Chile, Deportivo Cali, el Necaxa de México o el Bucaramanga, su última experiencia acompañando a Rafael Dudamel, siempre en su staff técnico.

Tras ganar la Liga en Colombia, decidió volver a casa, a Caracas, con su familia. «Había perdido arraigo con los míos, y eso les afectaba, lo vi con mis hijos. El fútbol te arrastra de una manera que no te prestas. Cuando te das cuenta, estás consumido», explica sobre su decisión. Sin embargo, la vida de nuevo en su ciudad natal no era sencilla, y la migración continua de sus más cercanos no aportaba estabilidad. Apostó, entonces, por hacer las maletas y cruzar el charco. Regresar a sus raíces. Su padre, coruñés, de Ortigueira; su madre, pontevedresa.

Meses después de su llegada a la ciudad se siente listo para reiniciar su carrera deportiva. No es sencillo porque parte de cero. Y, además, está en pleno proceso de homologar sus títulos de entrenador. La burocracia no ayuda. Tiene la máxima titulación en Conmebol, pero Europa se rige por los cursos UEFA (actualmente de niveles PRO, A, B y C).

«El año me ha servido para fortalecer mis relaciones familiares, también para conocer, estudiar, ver cómo puedo continuar mi carrera», explica sobre sus primeros meses en A Coruña, de momento, sin enrolarse en nuevos equipos. Aunque ha recibido alguna oferta para volver a trabajar en Venezuela, prioriza estar cerca de su familia, de su esposa María Alejandra, y sus hijos Marcelo y Santiago, ya instalados y adaptados a la ciudad.

En este tiempo ha aprovechado, también, para viajar y conocer cómo se trabaja en algunos clubes de España: «Pude pasar una semana estudiando el día a día del Rayo Vallecano, gracias al jefe de Metodología del Real Madrid, con el que también pude intercambiar experiencias». Gracias a su paso por el fútbol mexicano se reencontró con Marcos Garcés, director deportivo del Celta, que le invitó «a conocer las instalaciones y la idiosincrasia del club», culminando unas jornadas de aprendizaje en A Madroa estudiando el trabajo del primer equipo y de la academia celeste.

Graduado en antropología aplicada al deporte, Rodrigo aguarda una oportunidad para continuar una carrera deportiva envidiable. Hizo historia con la selección sub 20 de Venezuela, logrando un subcampeonato del Mundo en 2017, un año después de haber visitado Riazor con la absoluta para un amistoso preparatorio de la Concacaf que jugó la vinotinto ante Galicia. El sub 20 es el gran hito para un Piñón que siempre ha acompañado a Dudamiel, con el que ha logrado otros éxitos. Suma dos ligas con Deportivo Cali (2021) y Bucaramanga (2024); y ha disputado cinco Libertadores o dos Sudamericanas.

Pese a su extensa carrera, no le importa partir de cero. No tiene agente, y está abierto a cualquier oportunidad que le permita mostrarse en un nuevo continente plagado de competencia y en el que le toca partir de cero. Cruzar el charco no le ha dado miedo: «Se hace complejo porque tú allí tienes una experiencia amplia, incluso en distintas confederaciones. España es un reto importante, me ha tomado un tiempo, pero he venido por un tema netamente familiar. Ahora, aquí, mi familia tiene estabilidad, tranquilidad, y yo he podido seguir formándome, tomando distintos cursos mientras resolvía mis credenciales. También para retomar conexiones, como con Rafael Louzán, a quien conocí en 2016; o a Luis de la Fuente, con quien me enfrenté en categorías inferiores».

Piñón se despide con optimismo, con fe en su conocimiento: «Este es un mundo complejo, competitivo, pero me he preparado y aguardo una oportunidad. Estoy abierto a todo, también a moverme, sé que mi familia en A Coruña estará bien».