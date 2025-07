El Deportivo saca su campaña de abonados y eleva el precio a sus socios: "Historia que nos impulsa"

Bajo el título "Historia que nos impulsa", el Deportivo ha dado a conocer la nueva campaña de abonados para la temporada 2025-26, en la que habrá una subida de precios, notable en algunos casos, y se suprime la categoría para desempleados. Desde este jueves 10 de julio y hasta el próximo domingo 27, los socios tendrán la posibilidad de realizar las renovaciones; del 30 hasta el 13 será tiempo para cambios de localidad; y a partir del 18 de agosto para nuevas altas, si hubiese espacio. La temporada pasada el club alcanzó los 30.556 abonados. No incluye, de entrada, una posible promoción de ascenso; mientas que el Dépor Abanca sube a 20 euros como extra y el Liceo se mantiene en 5 euros.

Así son los precios de la campaña de abonados 25-26 / RCD

Entre 110 euros (categoría sub 15 que renueva) y 780 euros (nueva alta en Tribuna), esa es la horquilla para los abonos de la próxima temporada, que han sufrido una subida respecto a la anterior, la primera tras cuatro años fuera de Primera RFEF. De cara a un curso 25-26 en el que el conjunto coruñés quiere pelear el ascenso, los nuevos abonos mantiene las mismas categorías, excepto la de desempleado (que tenía un descuento del 30%), para quienes desaparecerán los beneficios. Así, esta temporada habrá: el abono normal; mayor de 65 y discapacidad; sub 25; y sub 15; así como la grada de peñas y el habitual socio amigo por 50€.

A través de un dossier, la entidad coruñesa indica que "con el abono de esta temporada se pueden presenciar todos los partidos del Dépor en liga y en la Copa del Rey en Riazor; además de todos los partidos de la cantera y del Dépor Genuine". Por ahora, una hipotética fase de promoción de ascenso queda fuera. El club indica que de momento no está contemplado y que en junio se vería si los socios tendrían o no que pagar por ver en Riazor un posible play off.

Además, los partidos del Dépor Abanca, que el curso pasado tenían una categoría aparte por 15 euros, tendrá un suplemento superior, de 20. Se mantiene el abono Liceo por 5 euros.

Las fechas

Desde ya, los aficionados que así lo deseen podrán realizar su renovación exclusivamente online. También a través de la Oficina de Atención al Deportivista en Riazor (OAD), pero solo se podrá realizar de modalidad presencial por causa de fuerza mayor.

Del 10 al 27 de julio estará abierto el plazo para renovación. Tras dos días sin actividad, el miércoles 30 arrancará el periodo de cambios de localidad y/o modalidad, que durará hasta el 13 de agosto, previo al inicio del partido de liga (en Los Cármenes, ante el Granada). Será a partir del día 18 cuando se abran las nuevas altas.

Una subida general de los precios

Los socios deportivistas sufrirán una subida general en los precios de sus abonos. Lo notarán más las nuevas altas, cuyos precios pueden llegar a elevar los 100 euros respecto a las renovaciones. El curso pasado los socios tenían distintos precios según la antigüedad, beneficiando especialmente a aquellos con más de cuatro años de carnet. Esta campaña la única diferencia será entre renovaciones y nuevas altas, por lo que las subidas pueden ser mayores para aquellos que sí gozaron de descuento el pasado curso. Estas son algunas de las subidas para los socios que repiten en las principales gradas de Riazor (consultar también las dos tablas comparativas en la imagen final):