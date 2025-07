Lucas Noubi: "El Deportivo es un histórico, quería estar aquí"

Lucas Noubi abre la nueva temporada de presentaciones en el Deportivo con ganas, sobre todo, de jugar, porque es cuando está "feliz" tras un año apartado de la primera plantilla del Standard de Lieja por no renovar. Diestro, de 20 años y polivalente (puede jugar en cualquier parte de la defensa), se describe como un jugador "rápido y agresivo" al que le gusta "jugar en el equipo y tener la pelota". El conjunto coruñés estuvo ágil para adelantarse a otros muchos equipos que le querían. Él, que vino tres veces antes de cerrar la firma a la ciudad, tenía clara su elección: "Cuando mi agente me habló del Dépor, yo ya conocía sobre el club porque es un histórico, también en Europa. Todos conocen al Deportivo. Tan pronto como mi agente habló, volé hasta aquí. Pensé claramente que quería estar aquí".

Va a ser una semana con movimiento en el Deportivo. Se espera entradas y, sobre todo, salidas. Lucas Noubi, uno de los primeros movimientos realizados, además, con antelación, ha vivido "una adaptación rápida" gracias a la "amabilidad" del staff y sus compañeros que, asegura, tienen "calidad", en especial "Yeremay", con quien le gusta jugar.

No ha sido un curso sencillo para el belga. Pasó media vida en el Standard, pero, tras no aceptar renovar, el club decididó castigarlo, enviarlo al filial y lo dejó en la grada. "Fue un año difícil para mí porque un jugador quiere jugar partidos", explica. Sin embargo, tiene claro que le ayudó "a crecer mentalmente" y a llegar preparado a la nueva temporada. "He entrenado mucho porque sabía que jugaría en otro club. Sabía que tenía que trabajar más que otros futbolistas", remarca.

Un detalle a destacar fue el idioma. Pese al poco tiempo que lleva en A Coruña, Noubi se atrevió con varias francés en un buen castellano. Ha estudiado. Desde que el supo que ficharía por el Deportivo, el belga ha hecho un esfuerzo para acelerar su adaptación y comprender mejor el idioma. Además, preguntado por si prefiere jugar en línea de dos o de tres, asegura que le da igual: "Si juego soy feliz".

Fernando Soriano tomó la palabra para destacar la llegada de Noubi, por el que intentaron interceder otros clubes cuando la operación ya estaba encaminada. No se tambaléo. Es una apuesta a futuro importante: "Era una posición a cubrir. Lo llevabamos viendo un tiempo. Teníamos la información de que no iba a competir por no renovar. Lo vimos un poquito más de cerca. Su complexión física, su capacidad para defender a campo abierto, su polivalencia… tiene mucha facilidad para mover la pelota. Su implicación también. Desde que decide A Coruña tiene intención de aprender castellano, conocer al club, han sorprendido muchas cosas antes de la firma".