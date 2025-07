Deportivo y Penafiel se estrenan en la era de las multipropiedades

Hace años que, con la connivencia de UEFA y FIFA, el tablero internacional ha dado un vuelco a su aristocracia. Los magnates clásicos, empresarios e inversores, han quedado a un lado por los nuevos ricos que, poco a poco, han dado paso al fenómeno de la multipropiedad. Esto es, sencillamente, grupos de inversión o personas particulares que deciden poseer un porcentaje mayoritario de diversos clubes, muchas veces cruzando continentes. Juan Carlos Escotet, banquero de profesión y dueño de Abanca y del Deportivo, se unió a esta ola administrativa hace algunas semanas, cuando se hizo oficial la adquisición del 90% del capital social del Penafiel, a través de la empresa Iberian Football Venture, SGPS, S.A. Un movimiento estratégico que busca «consolidar un modelo que prioriza el talento y la formación continua», según explicó el equipo luso a través de un comunicado. Ayer, ambas entidades, unidas por su dueño, hicieron oficial la primera transacción: Iano Simao y Alcaina, traspasados.

No serán los únicos movimientos entre dos entidades ligadas para el futuro. En el comunicado del club luso se explicaba que la operación tenía, además del objetivo de impulsar al Penafiel como equipo, «impulsar el desarrollo de jugadores y estar presente en un mercado tradicionalmente formativo potenciador de talento»; convirtiendo al Penafiel en una «pieza clave para fomentar la proyección y la formación». Portugal es, además de una liga rica en individualidades, un paso ideal para conectar el fútbol brasileño con Europa y recortar las diferencias en la adaptación de los mismos.

El Deportivo, además, ofrece la posibilidad de recursos y conocimiento, así como futbolistas ya formados a los que, quizá, en otra situación, el Penafiel no podría alcanzar. Raúl Alcaina e Iano Simao, los dos primeros futbolistas en moverse, no son cesiones, sino dos jugadores que llegan en propiedad, con buen cartel en Primera Federación, en particular, el ariete, ex del Real Murcia o Alcoyano, y por quien el cuadro coruñés pagó un traspaso en enero de 2024.

El Deportivo encuentra, así, una salida más orgánica para sus jugadores. Es, además, el sexto traspaso del verano, pues también siguieron esta fórmula Pablo Muñoz (Guadalajara), Alberto Sánchez (Ourense CF), Iván Barbero (Arouca) y Pablo Vázquez (Sporting), evitando la rescisión de contrato, movimiento castigado por LaLiga en su cálculo del Límite de Coste de plantilla. Una estrategia clave a nivel económico para no ver perjudicado el popularmente conocido como Límite Salarial.

El panorama futbolístico actual

La UEFA limita esta práctica en sus normas de cara a evitar que equipos bajo los mismos grupos puedan enfrentarse entre sí en Champions, Europa League o Conference. Concretamente, lo regula a través del artículo 5 (Integridad de la competición/multipropiedades) de las Regulaciones de sus competiciones europeas. El mismo dicta, en el párrafo 5.01 (a.) que ninguna entidad participante podrá, «ni directa ni indirectamente», «poseer o negociar con valores o acciones de cualquier otro club»; «ser miembro de cualquier otro club que participe en competiciones de la UEFA»; «participar en cualquier capacidad en la gestión, administración o rendimiento deportivo»; o tener algún «poder en la gestión, administración o rendimiento deportivo». Prohibe, a través del apartado 5.01 (b), la participación «simultáneamente» en «la gestión, administración o rendimiento deportivo de más de un club». Y el 5.01 (c): «Ninguna persona jurídica o física podrá tener control o influencia sobre más de un club participante» pudiendo ejercer una «influencia decisiva».

Según datos de la plataforma Play The Game, entre 2021 y 2024, el mundo del fútbol pasó de tener 156 entidades que formaban parte de 60 grupos multipropietarios (a partir de ahora MCO, acrónimo de multi-club ownership·) a 366 equipos controlados por 147 MCO en mayo de 2024. El último en unirse a la lista, el Espanyol, propiedad de Alan Pace, dueño también del Burnley.

A nadie se le escapa que los grupos inversores han encontrado la forma de regatear una y otra vez las normas de la UEFA para competir en Europa, si bien el Crystal Palace ha pagado los platos rotos, pues ha sido relegado de Europa League a Conference. El empresario John Textor ha tratado de vender su parte (un 45% de la entidad), pues es dueño del Olympique Lyon, contra el que podría llegar a jugar el club inglés en la segunda competición europea.

Los casos, no obstante, se han multiplicado en los últimos años. En la pasada Champions, el Girona y el Manchester City (City Group). También, y con salvedades, Leipzig y Salzburg. Para hacerlo, Red Bull tuvo que realizar una serie de cambios directivos, ya que el Comité de Control Financiero de los Clubes de la UEFA había dictaminado que existía una «influencia decisiva» de una entidad sobre la otra. Aunque la primera vez fue en 1997, cuando el AEK de Atenas, el Salavia Praga y el Vicenza italiano coincidieron en la Recopa, sin llegar a enfrentarse, pero siendo los tres clubes propiedad del grupo ENIC (English National Investment Company).

En España, desde hace años, LaLiga convive con clubes que pertenecen a grupos de inversión o dueños con otros equipos en su poder. Casos como los citados de Girona, Espanyol, o en Segunda el Real Oviedo (Grupo Pachuca), el Sporting de Gijón (Orlegi) o el Zaragoza (Jorge Mas), entre otros. Este verano entró en vigor un cambio respecto al cálculo de los salarios de los jugadores que llegaban desde México, incluyendo a la Liga MX entre las competiciones Premium, es decir, aquellas de mayor valor, como la Premier inglesa o la Ligue 1 francesa, viéndose afectado, así, el gasto dentro del límite salarial de aquellos jugadores que van de una liga a otra. Los movimientos han sido continuados en los últimos años. Es tarde para impedir una práctica que no hace más que extenderse por el mundo.