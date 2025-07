Olaya: "Estoy donde quiero, me siento muy conectada a la ciudad"

Olaya Enrique es a todos los efectos jugadora del Deportivo. El conjunto coruñés acordó con el Real Madrid su traspaso y ha firmado un contrato por tres temporadas, hasta 2028, lo que asegura en plantilla la presencia de una jugadora con enorme potencial. "Kevin (Cabado) y yo teníamos la misma idea, estoy súper feliz, donde quiero estar", explica sobre la decisión de abandonar el conjunto blanco. Ha sido clave su sentir: "Estoy muy conectada con la ciudad y el equipo".

Algo tiene el Dépor que todo el mundo se quiere quedar. "No se puede explicar hasta que lo vives", confiesa Olaya, la joven centrocampista asturiana de 20 años en quien la entidad coruñesa ha depositado muchas esperanzas a futuro. La confianza es mutua. "Creo que el Dépor está apostando todo por el femenino, tanto en la ciudad deportiva como el apoyo que nos dan. Es algo que se siente. Se siente la afición y la ciudad", remarca sobre algunos de los aspectos claves para su continuidad.

De cara a la próxima campaña, se pone únicamente el objetivo a seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora. "Un reto individual que me pongo para mí es lo que ya le digo al míster: estar para todo lo que venga, asumir el rol que me toque", remarca la centrocampista avilesina. Explica, también, que el equipo quiere dar un paso al frente colectivo: "Queremos ser más agresivas este año. Es ambicioso para nosotras y para la afición. Estamos dispuestas para hacer todo lo posible".

Después de dos años en el Real Madrid, y uno más cedida en el Deportivo, ha tomado una decisión difícil: dejar la casa blanca: "Esos dos años que estuve me lo dio todo. Me sacó a la élite. Gracias al Madrid muchos clubes me vieron, pude ir con la selección, compartí vestuario con algunas de las mejores. Pero creo que llega un punto en tu carrera que tienes que tomar decisiones que sean lo mejor para tu futuro".