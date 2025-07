El Dépor busca galones para una zaga novel: «La edad no importa siempre que haya talento»

El Deportivo comenzó su nuevo proyecto de la temporada 2025-26 con la difícil tarea de recomponer casi desde cero los puestos del centro de la zaga. Las llegadas de Lucas Noubi y Arnau Comas, que se unen a Dani Barcia, el único zaguero que sigue del curso pasado, dejan a Antonio Hidalgo con una posición tan joven y prometedora como falta de experiencia en la categoría de plata. Entre el canterano y el ex del Barça apenas suman 25 partidos en Segunda División, una liga en la que ambos debutaron el curso pasado. El belga aún tiene que hacer su estreno en el fútbol español tras despuntar en su liga local y quedarse, el curso pasado, en el filial del Standard de Lieja por no querer renovar. La añorada juventud tendrá que tirar de talento y arrojo para sobreponerse a la falta de experiencia. Al cuarto central, que aún tiene que llegar, le tocará cubrir la cuota de veteranía de la que carecen los tres que hay actualmente en la plantilla.

«La edad en los futbolistas no importa, siempre que haya talento y capacidad. Por lo tanto, la juventud no es un elemento que, en sí mismo, me preocupe», analiza Tito Ramallo. El exentrenador del Fabril conoce como pocos el trabajo con talentos jóvenes en la defensa, una línea tan exigente que no permite el más mínimo fallo en el terreno de juego. Este año, el Deportivo asumió la tarea de afrontar una renovación casi total de esta parcela: Pablo Martínez y Jaime se despidieron en mayo y Pablo Vázquez salió la semana pasada rumbo al Sporting de Gijón.

La marcha de tres de los centrales que obraron el ascenso a Segunda en 2024 y que el curso pasado firmaron la permanencia, ha dejado a Dani Barcia sin ninguno de sus mentores en el primer equipo. El zaguero de Cambre «tiene que dar un paso al frente», estima Tito Ramallo. «Si deja pasar esta oportunidad, difícilmente podrá volver a enlazar otra. Él empezó con tres centrales y, ahora que ya no están, quedó como la referencia, pero eso no le va a asegurar absolutamente nada» advierte el técnico. Añade que el reto será, además, convencer a Antonio Hidalgo en una terna en la que «todos parten de cero». «Él debería hacer valer su mayor experiencia en el grupo y en el equipo», añade Ramallo sobre el canterano deportivista.

Barcia disputó doce partidos con el primer equipo en Primera RFEF y, el año pasado, las lesiones dejaron en solo 16 sus participaciones en Segunda a las órdenes Imanol Idiakez y para Óscar Gilsanz. Sano, se ganó la confianza de este último como central titular, al lado de Pablo Vázquez la temporada pasada. Sin embargo, los problemas musculares cortaron su regularidad en los onces titulares. Pese a haber disputado menos de media liga, es actualmente el central de la plantilla con más partidos en la categoría. Arnau Comas solo disputó nueve en la segunda vuelta del curso pasado con el Eibar, aunque jugó 43 en el Basilea entre todas las competiciones. El propio central estimó en su presentación su deseo de recuperarse de su lesión de hombro para estar disponible al inicio de la liga. Lucas Noubi, el más joven de los tres, llega con ambición a una liga y un país nuevos para él.

Ramallo considera importante contar en la parcela de centrales con jugadores capaces de manejar varios registros. «El año pasado, el Dépor dominaba las transiciones, pero se trancaba en el inicio del juego. Eso, en casa, le costó puntos», recuerda. Aunque ve crucial subsanar esta debilidad, no se fija en el perfil a la hora de pensar en un candidato ideal para sumarse a los tres jóvenes. «Yo quiero un central bueno, me da igual que sea diestro o zurdo», opina Tito Ramallo.