Lucas Pérez ya se entrena con el Racing de Ferrol "a la espera de encontrar un nuevo destino"

A Lucas Pérez se le pudo ver esta mañana con una camiseta de entrenamiento con la publicidad de Estrella Galicia, pero en este caso no era la del Dépor, era la del Racing de Ferrol. El coruñés, quien se marchó del club blanquiazul en el pasado mercado de enero, ya se entrena con el Racing de Ferrol, de Primera RFEF, "a la espera de encontrar un nuevo destino", tal y como comunicó el propio club departamental. Manuel Ansede, presentación del Racing, aclaró en la presentación de Jairo en qué punto se encuentra la relación entre ambos: "Es una colaboración puntual y por una temporada. Se dirigió al club para entrenar y el club lo vio compatible. Nosotros siempre le damos facilidades a los jugadores gallegos. ¿Que se pueda quedar? Ni se ha comentado. Se nos pidió algo temporal para prepararse. Lucas aspira a un equipo de categoría superior. No hay más alllá. Eso sí, todos los jugadores buenos nos gustan, pero se está viendo nuestro perfil. No le cerramos la puerta a nadie".

Ya en el pasado mes de enero se estuvo ejercitando en Madrid con el Rayo Majadahonda antes de emprender la aventura del PSV, equipo con el que apenas pudo entrenar y jugar al haberse contagiado de tuberculosis. La cercanía con A Coruña y su buena relación con los rectores y entrenador del Racing hicieron posible que se incorporase a la dinámica de trabajo de Pablo López para ddisfrutar de entrenamientos grupales. Sus circunstancias personales le llevan a preferir un equipo en los entornos de Madrid o A Coruña.

Lucas Pérez se marchó del Deportivo el pasado mes de enero después de mostrar sus desavenencias con algunos de los rectores blanquiazules tan solo unos meses más tarde de haberse convertido en el héroe del ascenso.