Luismi: "He notado entusiasmo en la gente conmigo"

"He notado entusiasmo en la gente, pero yo intentaré devolvérselo de la mejor manera con trabajo, esfuerzo y dejándolo todo en cada partido". El fichaje de Luismi Cruz ha sido, de momento, el gran golpe en el mercado del Deportivo y el gaditano sabe que toda expectación genera una responsabilidad. Fernando Soriano admite que era un "jugador cotizado" y que apostaron por convencerlo y por enseñarle el proyecto a fondo, porque había "dos o tres equipos que se podían poner de acuerdo con el Tenerife". El zurdo tuvo buenas vibraciones desde el primer momento: "Cuando acabó la temporada ya empezaron los contactos y a hablar con ellos. Desde que me llegó (el interés del Dépor) me hizo mucha ilusión que se pusieran en contacto conmigo, con mis agentes, y decidí venir aquí porque es un club histórico y es un paso adelante en mi carrera, es el sitio idóneo para mí. Era muy fácil venir al Dépor. No se le puede decir que no, estoy muy contento de estar aquí con el proyecto que me presentaron, que es de mucha ambición. Estoy contento de estar con mis compañeros y de trabajar con ellos", asegura en su puesta de largo como jugador blanquiazul.

Luismi no niega que "en los últimos años" está jugando más en la derecha y en la mediapunta, pero está abierto a adaptarse. "El problema es para el míster", dice con una sonrisa sobre la competencia con Soriano, Mella y Yeremay. Fernando Soriano sabe que las plantillas son las que dictaminan el éxito de los proyectos: "Había que hacer una plantilla lo más equilibrada para cubrir eventualidades. Hay un campeonato del mundo Sub 20 y hay que cubrir parcelas. Es una competencia sana y el míster va a querer gestionar salidas y entradas", cuenta el director de fútbol.

"Es muy importante el apoyo de la afición. Lo viví el año pasado en contra y fue una pasada, estoy muy contento de que ahora sea esta mi afición". A Luismi ya le encandiló Riazor y ahora aguarda disfrutarlo, aunque deberá esperar al Teresa Herrera, mientras Hidalgo trabaja su nuevo Deportivo dando importancia a algunos detalles. "El cambio de rol cuando perdemos la pelota", apunta Luismi que es una de sus obsesiones.