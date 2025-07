Miguel Loureiro, el futbolista que «las pilla al vuelo y siempre evoluciona»

Miguel Loureiro es ese futbolista que se ha empeñado en que la vida le dé segundas oportunidades. Una enfermedad le privó de hacer carrera en el Dépor. Vio también como el Celta prescindía de él en edad juvenil. Mientras el club coruñés y el oscense también lo vuelven a intentar para acordar un traspaso que le traiga a Riazor en la madurez de su carrera, el futbolista de Cerceda seguirá fiel a esa capacidad de trabajo, de absorber fútbol y conceptos que maravilló a Luisito, ex técnico del Fabril, quien le abrió hace una década una nueva vía de acceso a la élite en el Pontevedra. «Lo llevé a probar, se quedó en el filial y ese año ya jugó varios partidos con nosotros. Al siguiente le quise hacer ficha del primer equipo y hablé con su padre para convencerle de que se quedase porque le pagábamos muy poquito. Siguió, fue de los mejores y jugamos el play off de ascenso a Segunda», relata un orgulloso técnico, quien posteriormente no lo pudo tener a sus órdenes, ya que se marchó al Córdoba, «al fútbol profesional».

Más allá de esa separación casi inevitable, Luisito reconoce en el Miguel Loureiro de hoy las mismas inquietudes y capacidad para aprender y progresar que se encontró en Pasarón. «Es un futbolista que mejoró muchísimo desde que yo lo tuve conmigo. Una barbaridad, no se parece en nada. Ya del primer año al segundo conmigo era otro», razona y prosigue. «Él siempre evoluciona, nunca se detiene, nunca falla. Ya entonces era un fenómeno. Tenía un comportamiento increíble, una mentalidad profesional. Le gustaba mucho el fútbol, la profesión, es aplicado, las pillaba todas al vuelo. Le decías que fuese contra una pared y ahí iba», elogia y se centra en sus mejoras concretas y en esa versatilidad que luce y que en hoy más que nunca juega a su favor. «Mejoró muchísimo el juego aéreo ofensivo, en el defensivo ya era muy bueno. De hecho, ya metió goles esta temporada. También a nivel táctico, muchísimo. Es difícil de desbordar, porque tiene mucha agilidad, es rápido, en los contactos es duro... Puede jugar de carrilero o en línea de cuatro, donde sea. Si el Dépor quiere ascender, tiene que fichar a futbolistas como él», sentencia el técnico de Cacheiras.

Para Luisito simboliza a ese jugador gallego que tiene condiciones, pero al que se le regatearon las oportunidades en la élite. Está orgulloso de haberle tendido la mano y ver en lo que se ha convertido. «Era un futbolista que nadie contaba con él y hay que ver dónde ha llegado. Yo, entre comillas, lo saqué del barro, pero ha sido Hidalgo el que lo ha puesto en órbita y es el que mejor lo conoce y más le puede sacar. Yo no tengo ninguna duda de que al Deportivo le puede dar un rendimiento increíble, porque juegue o no, te va a entrenar al 200%, y un futbolista de esos suma siempre», concluye de un Loureiro que quiere desembarcar en Riazor después de renovar en abril con el Huesca por partidos disputados. Su llegada está en el aire por las exigencias económicas oscenses. Eso sí, aunque tuvo que labrarse un camino en Pontevedra, Córdoba, Andorra, Lugo, Ferrol o Huesca, él siempre pretendió tener en Riazor esa oportunidad que una enfermedad le arrebató.