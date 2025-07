Pablo Vázquez, sobre su salida: "No me veían mucho más futuro en el Deportivo y se me apagó el cuerpo"

"Me quedaba un año de contrato y no me veían mucho más futuro en el Deportivo". Pablo Vázquez dio algunas pinceladas de cómo fue esa conversación con Fernando Soriano en la que se le comunicó que no se le iba a renovar el contrato que expiraba en 2026, que su importancia iba a ser menor y que no ponían objeciones a una posible salida, que finalmente se acabó produciendo hacia el Sporting, tal y como apuntó en su día LA OPINIÓN.

Sin querer "desgranar mucho" porque fue "una conversación privada", sí que comentó sus impresiones en su presentación como jugador del club asturiano. "Lo más importante es que me quedó una sensación muy mala. Se me apagó el cuerpo. Pensé que igual no es el sitio. Es difícil. En el Dépor me sentía en un buen momento y te pilla a contrapié y no estás preparado. Pasaban los días y me iba mentalizando", apuntó sobre una situación con la que reconoció que vivió un schok tras esa charla: "La verdad es que no he podido hablar durante este último mes, porque ha sido una situación en las que tenías que ir con mucho cuidado de no meter la pata. Me he mantenido al margen. Nunca he podido decir nada, pero es el momento. Yo tampoco me esperaba todo lo que ha pasado este mes de junio, sobre todo por cómo fue la temporada pasada. Acabó y tuve una reunión individual, como todos mis compañeros, y recibí una valoración en la que no coincidíamos en nada", relata y prosigue. "Me entraron dudas. Lo primero que trasladé fue la pregunta de si me estaban abriendo la puerta. Me contestaron que por ellos, sin problema. Ante eso, yo exploré cuáles podían ser mis posibilidades y apareció el Sporting. Quería venir para aquí y se pudo conseguir con esfuerzo de todo el mundo", finaliza.

Desde ese momento en el que las dos partes empiezan a emprender caminos divergentes Pablo Vázquez sale al mercado y pronto aparece el Sporting en su camino. En poco más de una o dos semanas el defensa valenciano acuerda una nueva vinculación de dos temporadas más una opcional, que se podía convertir en uno de sus últimos grandes contratos como futbolista profesional. Posteriormente quedaba lo más complicado que era solventar su desvinculación con el Dépor, quien a pesar de abrirle la puerta, solicita a los gijoneses una indemnización por su libertad, apoyado en el músculo mostrado por el Sporting en contrataciones como la de Gelabert. Pablo Vázquez se tuvo que incorporar a la pretemporada del Dépor, pero aun así se acabó llegando a un acuerdo por unos 200.000 euros.