El Huesca, sobre la salida de Loureiro: "No necesitamos vender"

El Huesca no está dispuesto a dar facilitar la salida de Miguel Loureiro si la oferta del Deportivo no satisface sus exigencias. Así lo expuso Alfonso García, consejero del club altoaragonés, en el programa Balones Fuera SDH. "La SD Huesca no necesita vender a ningún jugador para cuadrar sus cuentas. Cualquier operación con este jugador [Loureiro] o cualquier otro se hará solo si le conviene deportivamente al club", remarcó el dirigente.

El club oscense asegura haber dejado atrás las dificultades económicas que les llevaron a "malvender" a jugadores en los últimos tiempos. "La SD Huesca no es una barra libre para que vengan otros clubes a servirse. Si somos un club fuerte y tenemos las cuentas saneadas, decidiremos si se traspasa a un jugador o no", aseveró Alfonso García.

Ejemplificó su postura con las ofertas rechazadas a mediados de la temporada pasada, cuando el Real Valladolid se interesó por fichar a Antonio Hidalgo como su nuevo entrenador en Primera. En enero también dijeron descartaron ofertas por Patrick Soko y otros futbolistas importantes que acabaron contrato en junio, Joaquín y Rubén Pulido.

El directivo, que declaró que Loureiro es su jugador favorito del Huesca, resalta el compromiso del defensor cercedense. "Es un jugador al que vi saltar al campo con el pie reventado porque no teníamos centrales disponibles. Tenía la renovación condicionada por un número determinado de partidos. No se borró en ningún momento", desveló.

Aunque el club no está por la labor de dejar marchar a Loureiro al Dépor por la vía sencilla, no cierra la puerta a un traspaso si la propuesta blanquiazul convence en El Alcoraz. "Si llega una oferta por un jugador en un momento dado, se valorará en sus justos términos", insiste, matizando que pesarán los motivos deportivos y los económicos para la operación.