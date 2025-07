O Dépor dá a coñecer a súa terceira equipación de homenaxe a Galicia e as nacións celtas

O Deportivo deu a coñecer a súa terceira equipación, a que desde hai unha década serve de homenaxe a Galicia e, coma sempre, desvelouna o 25 de xullo. Nesta ocasión, co fío condutor da Rosa dos Ventos da Torre de Hércules, fai un tributo á nación galega, a A Coruña e ás nacións celtas. Cunha cor "branca oso de fondo" e unha banda azul que atravesa a elástica coas tonalidades da obra coruñesa que lle serve de inspiración, "sitúanse os diferentes símbolos que conforman a propia Rosa dos Ventos e representan as nacións celtas: a vieira, Galicia; o trévo, Irlanda; o cardo, Escocia; o tríscele, la illa de Man; o dragón, Gales; o cáliz, Cornualles e o armiño, Bretaña. Ademáis da caveira de Tarsis, ligado a figura do rei Xerión, que completa os oito cadrantes", segundo revela o propio club. Os detalles dourados tamén locen na camiseta e o pantalón curto e azul claro.

A primeira e a segunda equipación renden homenaxe ás participacións europeas do Dépor. A primeira, a habitual branquiazul, ás andanzas do Superdépor no Vello Continente, na mesma liña vai a segunda coas cores vermella, amarela e azul. Todas asinadas por Kappa.