El Deportivo perfila un acuerdo con el Huesca para cerrar a Miguel Loureiro

Al Deportivo se le está resistiendo el quinto fichaje, pero pronto lo puede tener en la caseta de Abegondo. Hace algo más de una semana se lanzó con fuerza para atar a Riki, centrocampista del Albacete, y a Miguel Loureiro, defensa del Huesca. El lateral-central de Cerceda es el que está más cerca está de convertirse en nuevo jugador del Deportivo, un futbolista con el que el equipo coruñés pretende cerrar la zona de centrales (ya fichó a Lucas Noubi y Arnau Comas y cuenta con Dani Barcia) y tener más variantes para jugar con una zaga de tres. El Deportivo perfila un acuerdo con el conjunto oscense que, según fuentes consultadas, implicaría el desembolso de entorno a 500.000 euros por la libertad de uno de los mejores defensores de Segunda la pasada temporada y al que le queda un año de vinculación con su club después de haber renovado por partidos jugados en la 2024-25.

Uno de los puntos a resolver es el dinero que recibirá el CD Lugo, quien en el traspaso del jugador al Huesca se reservó el 50% de una futura venta, algo que va camino de producirse. El Huesca quiere recibir lo máximo posible de esa cantidad y el club rojiblanco, defender sus interés, más en una época de apreturas y con el equipo en Primera RFEF. Son detalles a resolver en un acuerdo que avanza y que traerá de vuelta a casa a un jugador que siempre ha tenido ese anhelo y que ha apostado por esta operación en cuanto apareció el interés del Deportivo, más con Antonio Hidalgo por el medio. La operación parecía encallada al principio de esta semana por las altas exigencias oscenses y hasta un directivo salió a decir públicamente que no necesitaban vender. Poco a poco ha ido cobrando forma. Queda rematarla, aunque todas las partes parecen decididas a llevarla a buen puerto.

Primeras sesiones e Inglaterra

Miguel Loureiro arrancó la pretemporada con un problema físico, pero ya se ha reincorporado a los entrenamientos del Huesca. Aún no ha podido jugar amistosos y si todo fuese según lo deseado, el estreno del cercedense en este verano se produciría con el Dépor y en Inglaterra, adonde el club coruñés se marchará la próxima semana a disputar dos amistosos ante el Watford y el Middlesbrough.

No parece tan factible, en cambio, que esté Riki en esta cita. El Dépor, sin renunciar aún a un pivote que ha pretendido en los últimos mercados, no está encontrando facilidades en la negociaciones que tiene con un Albacete que ya ha hecho caja en los dos últimos mercados y que no tiene necesidad de vender tras los traspasos de Kofane, Ros y Quiles, el primero al Bayer Leverkusen y los dos últimos al fútbol chino. El club manchego ya le ha comunicado al Dépor hasta dónde tiene que llegar para que acceda a su marcha y, de momento, las partes no han llegado a un punto de encuentro. Las negociaciones siguen en marcha.