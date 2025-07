Apuntes del Deportivo en Ourense: la jerarquía de Dani Barcia, los méritos de Luismi y la eterna duda de Patiño

La pretemporada, aunque con su provisionalidad, va dejando migas para que el deportivismo las siga y se vaya haciendo una idea del nuevo proyecto que se prepara en Abegondo. Los calentamientos fueron ante el Famalicao y el Compostela y la puesta a punto ante un Ourense CF que ya le exigió más al cuadro de Antonio Hidalgo. Esta semana le esperan dos equipos de Championship.

La jerarquía de Dani Barcia

El Dépor se la jugó abriéndole la puerta a Pablo Vázquez, una decisión que ponía a Barcia en el centro del proyecto, aunque hubiese que rodearlo bien. No se ha enfrentado a rivales de gran enjundia, pero la suficiencia del central de A Barcala es manifiesta. Con la pelota, como siempre, y para imponer su ley ante los arietes. Desprende maneras de líder. Hidalgo enterró por un día la defensa de tres para juntarlo un rato en O Couto con Arnau Comas.

Luismi, Mella y el enganche

Luismi ha jugado siempre en la derecha con libertad para irse para dentro en un 4-2-3-1. Nada de experimentos con él. Llega para añadir registros y pelear el puesto a David Mella, pero no será sencillo moverlo del once. El de Espasande es el que ha tenido que probar de carrilero. Él, Yeremay, David Mella, Soriano... Mucha competencia y pueden reducirse las plazas con una defensa de tres.

Zaka, sin competencia

Eddahchouri lleva tres goles en tres partidos y, aunque de momento no suman puntos, no sobran para alimentar su apetito goleador y para que afine el punto de mira un delantero que este año sí tendrá pretemporada. Con Barbero fuera, con Ochoa y Davo en la rampa de salida y con Bouldini cuestionado, tiene el camino despejado. Ahora mismo no tiene competencia en la plantilla.

Patiño y el casting

Si hay un futbolista que encienda los deseos del deportivismo ese es Charlie Patiño. Sus hechuras son inmejorables, pero el fútbol es marcar la diferencia, por encima de ser plástico. Su cuenta pendiente es aunarlo. Su pase a Yeremay en O Couto levantó elogios, la duda es si hará lo mismo cuando suba la exigencia, el ritmo le apriete y haya menos tiempo para pensar.

El guante de Escudero

La baja de Obrador es importante para el Dépor, pero con Escudero sano la vida se ve de otro color. Más allá de su jerarquía, su polivalencia y ese guante que tiene en la zurda han deslumbrado en estos primeros compases del trabajo veraniego. Su centro a Eddahchouri en O Couto suma casi más que el gol. No será sencillo encontrar a un lateral que quiera venir a pelear con él y poder pagarlo. Otro reto.

Los dos marcados

Si había futbolistas que tenían dudas sobre si contaban o no, los primeros amistosos se lo han dejado muy claro a Mfulu y Davo, quien va camino del Penafiel. Quien estaba también en una situación límite y poco a poco va cogiendo aire es Cristian Herrera, de los más utilizados.