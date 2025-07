Charlie Patiño: "Fue muy duro mi primer año en el Dépor, espero jugar más este"

Segundo partido de pretemporada y segundo partido en el que Charlie Patiño volvió a acaparar los focos, esta vez con el pase a Yeremay del segundo gol. La entidad de los rivales no sirve para conocer una medida real de cómo va su proceso de adaptación pero él lo intenta, se ofrece y deja pinceladas. Todo por borrar esa primera experiencia en el Dépor y darse una nueva oportunidad: "Tengo entrenador nuevo, he hablado con él, estoy muy contento. Fue muy duro mi primer año en España y estoy buscando jugar más. Espero hacerlo más este año y a ver qué pasa. Me gustaría jugar en el Dépor, me gustan los compañeros, la ciudad. Quiero jugar en Riazor y veremos esta temporada", puntualiza mientras muestra su intencion, aunque con siempre con un final abierto".

El inglés hizo balance del duelo ante el Ourense CF: "Fue un partido muy duro, me gustó. Suerte a ellos esta tenporada. Ahora viajamos a Londres en tres días y estoy muy contento", cuenta un futbolista que sabe perfectamente lo que se encontrará en esos duelos ante Watford y Middlesbrough: "Conozco muy bien a los dos equipos porque jugué contra ellos hace dos años. Son buenos equipos y estamos listos".