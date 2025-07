El deportivismo, en zona de ascenso directo a Primera División

No está subido a la ola del ascenso que lo hacía todo más apetecible hace un año, pero el deportivismo nunca falla. Este verano tampoco. El club coruñés cierra este domingo la primera fase de su campaña de abonados y pondrá este lunes al día la cifra. Su última actualización del domingo al mediodía le colocaba en ascenso directo a Primera División en volumen de su masa social. 23.325 seguidores del Dépor renovaron su fidelidad en una primera fase en la que solo ellos tenían derecho a hacerlo. De los 30.000 socios con los que acabó la pasada campaña, 27.549 con derecho a asiento, más de 23.000 dieron el paso ante de esta fecha límite del 27 de julio, lo que coloca a la entidad coruñesa en la zona alta de esa hipotética clasificación junto al Málaga. Solo le supera el equipo andaluz, quien hace unos días reconoció que rozaba los 25.000 en boca de su director general Kike Pérez. De manera pública ha anunciado 20.000, pero a día de hoy parece estar un poco por encima del Dépor en el contexto de una ciudad y un entorno que no se pueden comparar en dimensión con A Coruña y comarca, aunque es cierto que el Dépor moviliza a toda Galicia cada vez que juega. Zaragoza y Las Palmas también se colocan por encima de la barrera de los 20.000 socios y que completan la zona alta. Luego hay una clara distancia con el resto, con clubes de un gran reclamo como Valladolid, Cádiz, Sporting, Castellón... Ya no están el Oviedo, el Elche y el Levante, que siempre peleaban por la zona del noble del seguimiento. Aun así, la Segunda División sigue mostrando gradas pobladas y una gran nómina de históricos.

Pancarta en Riazor en el Dépor-Elche. / | Casteleiro/Roller Agencia

Algunos menos que en 2024

Eso sí, aunque haya respondido, el deportivismo ha bajado de momento su afluencia a renovar el abono. A la espera de los datos de hoy, hace un año eran 24.163 socios los que habían renovado su carnet a las 11.00 horas del domingo en el que se cerraba la primera fase de la campaña de abonos, justo la misma franja en la que el Dépor avanzó el domingo que 23.325 se habían subido al barco del proyecto de la campaña 2025-26. Son 800 menos. Con las renovaciones con cambio de asiento que están por venir y las nuevas altas que lleguen de la lista de espera, es más que probable que el Dépor se vuelva a ir por encima de los 30.000, no todos con derecho a asiento, cuando cierre la campaña el próximo mes de abril de 2026. A día de hoy la lista de espera es de algo menos de 7.000 personas. El deportivismo no afloja y más cuando el objetivo es el ascenso a Primera División.

Dos descendidos

Hace un año la categoría de plata recibió a equipos con una gran masa social como Deportivo, Málaga o Córdoba, no ocurrirá lo mismo esta temporada, ya que subieron Cultural Leonesa, Andorra, Ceuta y Real Sociedad B. Donde sí hay un importante desembarco es en los equipos que regresan de Primera, Valladolid, Las Palmas y Leganés, sobre todo, los dos primeros. Tras el Málaga y el Dépor, se sitúa el Zaragoza, un club que esta temporada jugará en un estadio provisional por las obras de remodelación de La Romareda por el Mundial 2030, pero que aun así contabiliza 21.419 socios, de los que 17.554 son con derecho a abono, según una actualización de hace tres días. Justo por detrás se coloca Las Palmas, una entidad que está en otro punto de su campaña de abonos, ya que al descender pronto también lanzó con celeridad su promoción, ya dejó atrás las renovaciones y está con las nuevas altas. Suma 21.024 abonados, según los datos aportados hace una semana por el propio club. Justo después, en la quinta plaza, se encuentra el equipo pucelano, quien el domingo apuntó en sus redes sociales que acaba de superar su récord de socios en Segunda División. Son ya 18.038 los que han renovado para seguir esta temporada en el Nuevo Zorrilla. El top 10 lo completan Cádiz (16.826), Córdoba (14.808), Sporting (13.500), Castellón (13.000) y Almería (12.253).

El deportivismo y el resto de aficiones no se detienen. Desde el 30 de julio al 13 de agosto habrá oportunidad para cambiar de asiento en Riazor o para convertir el carnet de simpatizante en uno con derecho a asiento. A partir del 18 de agosto llegará el momento de las nuevas altas, unos días antes del estreno del Dépor en liga en Riazor ante el Burgos.