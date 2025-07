Fallece Juan Villamisar, presidente del Imperator y vicepresidente de la Federación Galega

El deporte de A Coruña se ha despertado de luto por el fallecimiento de Juan Villamisar, presidente del Imperator y vicepresidente de la Federación Galega de , a los 72 años. El dirigente, padre también del segundo entrenador del Fabril, era una figura central del fútbol de la ciudad al ser presidente del club de la Sagrada desde 2009 y al haber sido una de las personas de confianza en la etapa de Rafael Louzán en Galicia y en la posterior transición a Pablo Prieto.

Son múltiples las muestras de condolencia, desde el Deportivo a las federaciones gallega y española, pero la más sentida fue la del propio Imperator y de todo el fútbol de la Sagrada. "Hoy nos toca despedirnos del pilar fundamental de nuestro club. No hay palabras para explicar el dolor. Nos quedamos con lo que has hecho por todos nosotros. Llegaste para transmitirnos unos valores que perdurarán en el tiempo y que no se olvidarán. Diste la oportunidad a muchos niños y no tan niños de poder disfrutar del deporte que amabas y nos hiciste sentir parte de algo, algo muy importante para ti. Todo lo que somos hoy en día es gracias a ti. El club sin ti no será lo mismo", apuntaba el club en sus redes sociales.