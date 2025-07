1-0 | Un aguijonazo de Grieves tumba a un Dépor de mérito en el inicio de la gira

Mayor exigencia, primera derrota del verano de un Dépor que tampoco debe salir con la cabeza baja de Vicarage Road. Dio la cara y avasalló a un rival de Championship y más rodado hasta el 1-0. Solo su falta de puntería en el primer acto le impidió arrancar la liga inglesa con un triunfo. Luismi Cruz sigue demostrando que, a día de hoy, es el mejor fichaje del Dépor este verano y la mayor fuente de peligro de un equipo que vivió su test más real en un duelo en el que muchos meritorios se examinaron en busca de uno de los codiciados y escasos asientos libres de este Dépor 2025-26. Debut de Quagliata, Gragera tendrá que esperar.

Tres minutos de partido y ya todos los indicadores le decían al Dépor que estaba ante otro partido. Por ritmo, por escenario, por preparación de su rival. Y, en realidad, era lo que le pedía el verano a la preparación coruñesa: dar un paso, un salto, probarse. No le fue mal al Dépor en ese escenario más áspero. Quiso la pelota, ser protagonista, se agarró a sus jugones en zona ofensiva y puso contra las cuerdas a los británicos antes de que el marcador variase en contra de sus intereses y en contra de lo que estaba sucediendo en el césped.

Antes de que llegase ese tanto de Grieves en el minuto 20, el Dépor fue superior, encomendado a la pierna derecha de Luismi Cruz y a su peligrosidad en banda. En el minuto tres le sirvió una pelota a Villares que casi cabecea a la red, en el ocho Patiño probó las manos blandas del meta local y, pasado el cuarto de hora, fue Zakaria el que rozó el 0-1 con un tiro cruzado. Esta última acción había nacido también de un pase del extremo del Puerto de Santa María. En realidad, casi todo lo bueno que pasó en ese acto para los coruñeses partió de sus botas. Ahora mismo es el futbolista con un mayor impacto en la pretemporada.

Esas buenas hechuras y méritos se fueron todos al traste cuando Yeremay perdió una pelota y Baah lanzó a Grieves quien desnudó a Dani Barcia y Helton Leite de una tacada. Uno sentado y el otro batido. El 1-0 había llegado en un fogonazo aislado, pero valido. Los goles mandan, una ley irrefutable.

Esa capacidad para hacer la diferencia enmascaró los malos primeros minutos de los ingleses y le dio alas para el siguiente tramo de partido. Sin grandes ocasiones, rondaron más al meta brasileño, ya no era un monólogo del Dépor. Aun así, el equipo coruñés tuvo tiempo para un par de escarceos más: en el primero casi marcó Eddahchouri en un centro pasado de Patiño y en el segundo, el equipo coruñés reclamó un penalti. Nada de nada, a ojos del colegiado.

El Dépor no se resignó tras el descanso y volvió a lanzarse a intentarlo. Eos sí, ya no había ni las mismas piernas ni la misma lucidez. Y eso que, a la hora de juego, llegaron las primeras sustituciones. Antes, un pase de quilates de Patiño casi lo hace aún mejor Yeremay con una maniobra que recordó su gol al Algeciras, ese en el que pisó la pelota mientras se deshacía del portero rival. Esta vez no coló para un Dépor que ya no mandaba. El duelo estaba más igualado y solo algún intento de Mella y su buena presión arriba mantuvieron la llama de un posible empate. Ngakia estuvo a nada de hacer el 2-0. Nada se movió, aunque el Dépor cargó las piernas y la mochila de experiencias y sensaciones.