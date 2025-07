Miguel Loureiro: "Ir al Deportivo es volver a casa, es la oportunidad de mi vida"

El Deportivo y el Huesca llevan semanas negociando el traspaso de un Miguel Loureiro que está perfilado. El lateral-central de Cerceda habla por primera vez y su intención es inequívoca. "Viene de hace algunas semanas e incluso antes del Nástic, supe que el Dépor tenían interés en mí y existía esa posibilidad y en su momento se trasladé al club (Huesca). Es una oportunidad muy buena para mí, siento que es volver a casa, que es la oportunidad de mi vida. Es el club de mi ciudad y es especial y así se lo trasladé al Huesca. Desde el principio con el máximo respeto, simplemente mi sentimiento, cómo me encontraba y lo que me gustaría. Le pedí a todos que intentasen negociar, que entendiesen mi situación y de buscar una solución buena para todas partes. Entiendo al Huesca que tiene que defender sus intereses. En todo momento fueron conversaciones desde el respeto y espero que pueda llegar a buen puerto", apuntó en el programa Balones Fuera, de Sportsaragon.

Loureiro admite su relación casi de cuña con el deportivismo y lo que supondría para él: "Jugué en etapa infantil (en el Dépor) y no tuve suerte porque tuve una lesión que me impidió seguir. Toda mi familia y mis amigos son del Dépor. Es algo que me emociona y, además, es un proyecto muy importante al que me gustaría sumar, porque es dar un paso adelante y en mi carrera tiene todo el sentido del mundo. Pero la parte emocional es lo primordial. Me encanta Galicia y siempre que puedo voy a mi casa. Me tira mucho", razona un jugador que hasta hace poco incluso ni había fantaseado con esta posibilidad: "Siempre está ahí (jugar en el Dépor), pero nunca me lo había planteado porque tampoco soy una persona muy soñadora. Soy de centrarme en el día a día, en mejorar y retos a corto plazo. Siempre fue una ilusión y cuando voy a casa y paseo por mi ciudad, se te pasa por la cabeza en algunos momentos, sobre todo en la cabeza de tu familia y de tus amigos que desean que en algún momento te surja la oportunidad y ese momento ha llegado", asegura.

El jugador quiso agradecer la empatía del Huesca y defendió su profesionalidad: "Tanto Ángel como Ricardo y Alfonso (responsables del Huesca) no se querían desprender de mí. El club contaba conmigo y era una pieza importante, no ha sido fácil. He tenido que tratar de convencerlos y que entendiesen mi situación. Han sido empáticos y me han tratado con respeto. Han estados dispuestos a escucharme y a escuchar a la otra parte. Espero que se pueda solucionar. Es una situación compleja, porque cuando hay tantas partes es difícil llegar a un acuerdo y por eso se ha alargado tanto. Desgasta hablar de lo mismo mucho tiempo. Ya la pasada temporada llegaron ofertas, incluso de Primera, y yo en todo momento he estado hablando con el club. No era el momento adecuado. No quiero engañar a nadie. Me ha surgido la que es la oportunidad de mi vida. Va a entrar un dinero que puede ayudar mucho (al Huesca). Yo no he presionado al club con ninguna lesión ni con nada. Llevé un golpe y estuve fastidiado", razona un futbolista que en muchos momentos de la charla habló en pasado como jugador del Huesca.