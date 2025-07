Seis fichajes para Hidalgo: «Lateral, central, dos mediocentros y uno o dos delanteros»

Antonio Hidalgo hizo repaso de sus tres primeras semanas al frente del Deportivo antes de poner rumbo a Inglaterra para el stage de cinco días en el que disputarán dos amistosos ante Watford y Middlesbrough. El técnico se mostró contento con el trabajo realizado hasta el momento. Celebra que ya se ven ideas de su estilo en el equipo. Aboga por continuar buscando los engranajes de una plantilla en la que, cree, todavía faltas varios retoques, tanto salidas como llegadas.

Seis fichajes. El entrenador del Deportivo no se atrevió a dar una cifra exacta de los refuerzos que espera para cerrar su plantilla, pero sí enumeró las posiciones en las que confía con tener novedades desde ahora hasta el final del mercado de traspasos. «Vamos a intentar cerrar la plantilla con los perfiles que queremos. Cada jugador que venga nos va a dar un perfil diferente», apuntó. Hidalgo tiene claras sus peticiones: «Un central, un lateral, veremos si uno o dos mediocentros, un delantero y puede que otro». En el apartado de los centrocampistas, el entrenador asegura que buscan «un seis» y un futbolista con un perfil más creativo. En lo referente a la delantera, presta atención a perfiles «que vayan al espacio, con más movilidad, y que se puedan acoplar a otras posiciones de ataque».Quagliata. El técnico catalán abordó la posible llegada del lateral italiano Giacomo Quagliata. El futbolista transalpino, propiedad del Cremonese, es una opción plausible para reforzar el carril zurdo de la zaga y el entrenador tiene una buena impresión sobre él. «Nos puede dar esa contundencia por fuera», valoró Hidalgo, sin dar por confirmada su incorporación a la plantilla. Su agente viajó el lunes para tratar de cerrar su fichaje por el conjunto blanquiazul.

Salidas. Para entrar hay que dejar salir y el Deportivo, ahora mismo, tiene muchas taquillas ocupadas en el vestuario de Abegondo. «Preparar el entrenamiento no es sencillo», reconoció Antonio Hidalgo, que alabó la predisposición y el profesionalismo de «los jugadores que saben que no van a seguir». Aunque no desgranó todos los nombres, y algunos dependerán de su desempeño en los próximos amistosos y entrenamientos, sí confirmó que ha hablado con Davo y Mfulu, quienes no cuentan para el próximo curso. «Lo normal es que acaben saliendo», adelantó el entrenador de Canovelles.

Cesión de Kevin. También apunta a salir Kevin Sánchez, en este caso, por voluntad propia y a modo de cesión. «Es un jugador al que queríamos ver porque todos los informes nos hablaban positivamente. Él tiene muy claro que quiere salir, piensa que así va a tener esa madurez que necesita para volver. Quiere triunfar en el Dépor y estamos encantados de que así sea», explicó Hidalgo en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

Primeras semanas. Después de tres semanas de trabajo y tres amistosos ya en las piernas de sus futbolistas, Antonio Hidalgo reconoció sentirse contento tanto con la dinámica del grupo como con la ciudad en la que se acaba de instalar a vivir. «Hemos podido disputar tres partidos en los que vamos dando minutos a las piernas y poco a poco intentamos inculcar lo que queremos», indicó. Añadió, también, su satisfacción con A Coruña. «Me he encontrado una ciudad increíble, de lo bonita que es y del buen tiempo que está haciendo estos días», resaltó.

Variantes tácticas. En el aspecto competitivo, Hidalgo reconoció que ha probado diferentes esquemas y estructuras que utilizó en su última etapa en Huesca, como la zaga de tres centrales. Sin embargo, apuntó que todavía tiene que «ir metiendo matices». «Hemos utilizado esa línea de tres, pero seguramente va a cambiar», explicó. Cree que la amplitud de los centrales y los perfiles, tanto de sus futbolistas como de los equipos rivales, marcarán la estrategia a utilizar en cada partido. Hidalgo aseguró que, en los encuentros que ha dirigido, ya ha podido ver brotes verdes de las ideas que quiere que sus futbolistas plasmen sobre el césped. No obstante, también es consciente de donde se encuentra el margen de mejora: «tenemos que competir mucho más y ser más aguerridos».

Mella y Luismi. Lo que debe imperar, según el entrenador blanquiazul, es el interés del equipo por encima de todo. Lo dijo convencido de que todas las piezas de la mediapunta pueden tener encaje juntas y que también deberán ser pacientes en el banquillo. «Luismi y Mella pueden jugar a la vez. Unos días lo harán y otros, no», ejemplificó. Sobre el de Espasande, destacó el respeto que se ha ganado. «Estoy contento con él, le tengo que seguir ayudando a evolucionar, tanto a él como a la gente joven».

Canteranos. El entrenador catalán ha tenido a sus órdenes a varias caras del Fabril y a otros canteranos que, ya con ficha del primer equipo. Es el caso de Rubén López, de quien Hidalgo reconoce que «está entrenando muy bien y ganando confianza». Halagó a Samu y a Canedo, los dos canteranos que acompañarán al equipo en Inglaterra. En el caso de Diego Gómez, Hidalgo considera que «necesita tener minutos y va a tener mucha competencia». «Si no se los podemos dar en casa, habrá que buscarle una solución», sugirió.

Charlie patiño. Antonio Hidalgo aprovechó para elogiar el buen rendimiento de Patiño en los primeros amistosos. «Viene de un año difícil. Le vemos más en una posición de base, de seis, que de ocho», detalló. Cree que su rendimiento esta semana decantará la decisión sobre su continuidad.

Viaje a Inglaterra. Hidalgo afronta los próximos días en tierras británicas como «una buena piedra de toque» para sus jugadores. Después de vencer a Famalicao, Compostela y Ourense CF, confía en ver otro paso más de sus pupilos ante Watford y Middlesbrough.