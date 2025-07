Inês Pereira: «A los dos o tres meses de llegar ya le decía a Kevin que me quería quedar»

«A los dos o tres de meses de haber llegado ya le decía a Kevin que me quería quedar». La intención de Inês de permanecer en el Dépor Abanca tras su primer año está fuera de duda y ese deseo pudo más que todo. Hubo una conexión: «Tengo mucho aprecio por el Depor. Kevin me dijo que a la afición le gusta el fútbol y que había esa pasión. Yo también soy así, aunque ahora no tanto. Me encanta pasarlo bien y en el Teresa Herrera sentí la magia de Riazor y del Dépor Abanca. Creo en el proyecto, en lo que puedo aportar. Me siento como en casa y quiero dar las gracias al Everton».

Cabado admite que tienen «una ficha libre», pero no saben si la van a cubrir. Hay dos jugadoras con su futuro en el aire: «¿Lía y Carlota? Hablamos con ellas, saben lo que piensa el club. Están en el día a día como una más, son superprofesionales. Veremos si serán jugadoras de plantilla. A nivel de cesiones y salidas, no habrá nada más»,