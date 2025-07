Luismi y el deseo de una competencia real en el Deportivo

El Deportivo lleva años luchando ante un mal endémico y de difícil regate, el de las plantillas menguantes. Ese por el que un grupo que parecía nutrido, lleno de matices y variantes el 1 de septiembre luce esquelético y sin recursos allá por el mes de mayo del año siguiente. Pasa en casi todos los vestuarios y las temporadas son, por naturaleza, exigentes y hacen su propia selección natural. Hay casos extremos y notorios, también años mejores y peores. Eso sí, es un mal del que le ha costado despegarse al Dépor en los últimos tiempos. El fichaje de Luismi Cruz y su indudable y patente irrupción en el equipo esperan rebatir esa tendencia natural y que el equipo coruñés pueda sostener en unos meses que hay banquillo y que aspira a subir a Primera División.

El gaditano salta a la vista por su fútbol y porque no es fácil dar la impresión de poder competir de tú a tú con la línea de enganches del Dépor. Al propio Mario Soriano le costó la pasada campaña hacerse un hueco y anduvo peregrinando por posiciones (se fue al mediocentro de manera preferente) hasta que Lucas Pérez pidió marcharse del club coruñés en enero. En esos meses de 2024 Idiakez se obsesionó con hacer coincidir a los cuatro magníficos en el campo y seguro que Hidalgo, amante de las variantes en los dibujos y en los roles y también de las permutas, tampoco desdeña esta posibilidad. Aun así, ya avisó hace unos días de que alguno pasará por el banquillo y no debe suponer ningún drama. De momento, el canario y Mario Soriano parecen fijos y David Mella y Luismi Cruz están más cerca de pelearse por la banda derecha en un sistema que, según contextos, les puede exigir convertirse en laterales largos o en enganches por el centro. Hay materia prima y competencia, todo para intentar contradecir lo que ha parecido inevitable en las dos últimas temporadas con futbolistas como Luis Quintero, Berto Cayarga, Cristian Herrera, Juan Gauto, Pablo Valcarce o Diego Gómez que no han sido una competencia real en esas posiciones.

Esa buena primera parte del ex del Tenerife ante el Watford y sus prestaciones en el resto de la pretemporada animan a pensar que algo empieza a cambiar, al menos en esa posición, una de la que tenía el listón más alto y que más se resintió cuando Mella estuvo gris en la segunda vuelta o cuando había que tirar del banquillo en la segunda parte de los partidos. Queda por trasladarlo a otras demarcaciones. En el centro de la defensa es todo una incógnita al haber habido tal renovación y en los laterales se aguarda un papel preponderante de Ximo y Escudero. La llegada de Gragera añade pelea en la posición de mediocentro, donde Villares y José Ángel han sido dueños absolutos y donde, a día de hoy, sobran jugadores. Riki también iría en esa lista, pero está lejos aún de Riazor. En ataque está todo por hacer. Eddahchouri tiene camino despejado. En un mes el panorama será diferente. Todo por ver a una plantilla que no se haya vuelto a quedar con lo justo.

Con la necesidad de aligerar plantilla antes de la vuelta

El Deportivo ha acelerado en los últimos días con las contrataciones de Giacomo Quagliata y José Gragera, pero sigue con muchos problemas para colocar el excedente de futbolistas que tiene en su plantilla, más allá de esa opción que se ha revelado muy útil este verano, el Penafiel. Kevin Sánchez se fue hace dos días al Cartagena y Jairo Noriega hace semanas al Racing de Ferrol, ambos como cedidos. Pablo Vázquez, al Sporting, y Barbero, al Arouca. Pero el equipo portugués es el que se ha llevado el grueso de descartes con Iano Simao, Raúl Alcaina y, presumiblemente, Davo como exponentes de ese trasvase aún abierto. La salida del asturiano aún no ha sido anunciada y el Deportivo, sin contar canteranos como Samu y Damián Canedo, tiene ahora mismo a 27 futbolistas en nómina y aún debe anunciar cuatro fichajes más (Miguel Loureiro, un pivote ofensivo y dos delanteros). Mfulu, además del ex del Ibiza, son los que están en la rampa de salida. También Martín Ochoa que se encuentra en la gira inglesa, pero que no disfrutó de minutos en el amistoso ante el Watford al igual que Diego Gómez. El sábado más pistas de Antonio Hidalgo.