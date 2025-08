El Dépor ata a Miguel Loureiro hasta 2028

Otro sueño cumplido, otro deseo satisfecho. El de aquel niño al que una lesión frustró su anhelo de jugar en el Dépor, el de ese entrenador que ya tiene a sus órdenes a su jugador fetiche. El club coruñés, tras una ardua negociación, convierte a Miguel Loureiro (Cerceda, 1996) en la séptima incorporación del proyecto blanquiazul de la temporada 25-26 tras las incorporaciones de Jairo, Noubi, Comas, Luismi Cruz, Quagliata y José Gragera. Llega traspasado del Huesca y firma hasta el 30 de junio de 2028 tras desembolsar el Dépor en torno a 500.000 euros a repartir entre la entidad oscense y el Lugo, según fuentes de la negociación.

El proyecto de Antonio Hidalgo, uno de los más satisfechos con esta operación, suma de esta manera a un futbolista con carácter, personalidad y peso, a uno de los mejores defensas de la pasada liga de Segunda División. Se suma a la causa blanquiazul después de un largo peregrinar que le llevó a las categorías inferiores de Bergantiños y Celta y a los primeros equipos de Pontevedra, Córdoba, Andorra, Lugo o Huesca antes de desembarcar en Riazor cogiendo así un tren creía que ya había partido para él. El propio Loureiro ya comentó hace unos días que era «el club de su vida» y que había un gran «componente sentimental» en su potencial llegada a A Coruña que ya es una realidad, también que era el paso correcto a dar en estos momentos en su trayectoria. El Dépor le ofrece proyecto deportivo y llega a él de la mano de un entrenador respaldado y que confía en su fútbol de manera plena.

Y es que la versatilidad de Miguel Loureiro le permite jugar casi en cualquier puesto de la defensa, aunque en realidad está más cómodo como central diestro o lateral en una línea de cuatro o de cinco. Esa condición de comodín le da muchas opciones a su entrenador y le permite al Dépor cerrar su zaga con él, Arnau Comas, Dani Barcia y Lucas Noubi después de las salidas de Pablo Vázquez, Pablo Martínez y Jaime Sánchez. Escudero y Quagliata ocuparán la banda izquierda y Ximo Navarro y Álex Petxarroman, la derecha. Solo el vasco, con contrato hasta 2028, tendría opciones de salir si el club necesita liberar fichas para hacerle hueco a sus nuevos fichajes. El futbolista, ex de la Real B y del Andorra, no tiene constancia a día de hoy de que no cuente o de que no vaya a formar parte del próximo proyecto blanquiazul.

Las propias cuentas de Hidalgo indican que, tras el acelerón del Dépor en los dos últimos días, solo le quedarían por cerrar a un pivote ofensivo y dos delanteros. Las gestiones en la zona ofensiva se pueden dilatar por las dificultades encontradas en el mercado.