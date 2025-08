Juanjo Vila: «El fútbol es ahora la auditoría de cada siete días»

¿Qué queda de aquel Middlesbrough en el que estuvo y que hoy se encontrará el Dépor?

Yo viví un Middlesbrough muy familiar con Steve Gibson, era y sigue siendo de los pocos clubes que tenía un propietario inglés. Seguirán con la misma idea. Es un equipo muy local y arraigado en la sociedad del norte de Inglaterra. Gibson me dijo una vez que ahora iba a los palcos y ya no conocía a nadie. Toda esa identidad se ha perdido, incluso en la Championship, porque han sido comprados por extranjeros. Eso ha afectado al entrenador o al manager, que ya no echa en el cargo 12 o 14 años como antes. Estuve una temporada en Premier League y fue muy competitiva.

¿Y el estadio?

Ya era entonces moderno, funcional. Está ubicado en el centro. Middlesbrough no se caracteriza por ser una ciudad bonita, sí sus alrededores, pero es un poco oscura, dark city. Pero el fútbol tiene mucho arraigo. Técnicos como Brian Robson, jugadores como Hasselbaink. Han tenido auténticas leyendas.

¿Sigue al Dépor y al Boro?

Sí, sobre todo porque Gilsanz fue jugador mío en el Betanzos, le tengo un cariño especial. Y al Boro siempre le sigo. Te gusta que les vaya bien. Lo que le pasa al Boro es que cada vez es más complicado ascender. La Championship es la quinta o sexta liga del mundo. El Middlesbrough ha renovado otra vez la plantilla, pero siempre es un equipo agresivo, muy a la inglesa. La Championship no es como la Premier. La esencia de ese long ball y de la agresividad aún siguen. Ha sido modificada un poco, pero se ha ido manteniendo.

¿Qué sensación le da el Dépor?

Está en fase de crecimiento. Hacía falta un año en la categoría para asentarse y así dar este año el paso de jugar un play off de ascenso. Igual que la Championship, la Segunda es muy competitiva, yo solo estuve un año con el Mallorca y me di cuenta lo difícil que es conseguir ese objetivo. Es muy táctica, pero a la vez muy física y con buenos jugadores. Todo va a depender del arranque, aunque con 42 jornadas da mucho tiempo a modificar una campaña. Pero lo mejor que tiene el Deportivo, y que tienen pocos equipos, es el apoyo social. Es la mejor afición de toda la Segunda División.

Usted que conoce el fútbol coruñés y de la comarca, parece que por fin se apuesta por la base.

Jugadores siempre ha habido. Todo depende de la valentía del entrenador y de que el club le sostenga cuando decida apostar por gente joven. Pero, claro, el fútbol hoy en día se ha vuelto en la auditoría de cada siete días. Todo se audita, la palabra tiempo ha desaparecido de cualquier proyecto y el fútbol se ha vuelto muy resultadista. Muy pocos entrenadores en Segunda terminan la temporada. Las urgencias... Hace falta tiempo para construir un proyecto, un modelo o una idea de juego y para sentar las bases estructurales de un equipo. El Dépor ha dado un paso. Gilsanz hizo el trabajo que tenía que hacer, consolidó al equipo en la categoría, aprobó con nota alta y ahora toca dar el paso siguiente paso para volver a la que yo creo que debe tener siempre el Deportivo.

Hace unos meses visitó Riazor como entrenador del Madrid CFF, pero lo deja. ¿En qué punto está su carrera o a qué aspira?

Quería vivir la experiencia del fútbol femenino, porque como trabajaba con tantas jugadoras a nivel individual. Ha sido grata en un equipo que tiene hasta 12 extranjeras. Mi camino ahora va hacia otro lugar, he tenido alguna oferta de México, la vamos a valorar en los próximos meses y también algún equipo de Marruecos de primera división, pero masculino. Estoy abierto a cualquier posibilidad, pero a uno cada vez ya le cuesta más coger la maleta y arrancar.

¿Se ve aún como ayudante o ya solo como primer entrenador?

No, solo primer entrenador, ya sea en un equipo femenino o masculino. He tenido la posibilidad de volver como jefe de análisis tanto a Inglaterra como a Turquía, pero mi idea es, en los pocos años ya que me dediqué a esto, hacerlo como primer entrenador y si no, pues seguir con Tactical Pro, que es la academia que hemos montado (en Madrid) y que cada vez tiene más reclamos en todo el mundo. Hemos firmado convenios ahora con Miami o México, y hay que atenderlos.

¿Cómo ha visto la Liga F?

Es que muchos clubes no apuestan, tienen la sección femenina por obligación. Hay una gran diferencia entre tres equipos y el resto. El Dépor puede estar quinto o sexto la temporada que viene, le pasó este año al Granada. Lo que no entiendo de la Liga F es que no hay una apuesta real por el fútbol femenino, me he visto sorprendido en muchos partidos por la bajísima afluencia, en Granada o a Sevilla con 100 espectadores. Dicen que ha mejorado en eso, pero yo no lo he visto, falta un camino largo por recorrer.

Y al Dépor Abanca...

El cambio (de Irene a Fran Alonso) fue acertado porque se salvaron. Los dos partidos que tuve con el Deportivo fueron muy equilibrados. Jugar en Riazor es una exigencia muy grande para un equipo femenino, te perjudica más que te beneficia. Ayuda a nivel social, pero es demasiado.