2-2 | Magia, resistencia y aprendizaje del Deportivo

El Deportivo, aún en fase beta, acaba la gira inglesa con el refuerzo de un empate ante el Middlesbrough (2-2), equipo de la Championship inglesa que acaba su preparación de verano. No hay que desdeñar este tipo de viento de cola después de un partido en el equipo coruñés se reafirmó en las debilidades y en las fortalezas que ya se le intuían a un proyecto que está por redondear en el mercado de fichajes. Los dos regalos en los goles británicos y la lesión de Arnau Comas añaden más inquietud a esa revolución en la zaga y el gol de Yeremay y esa electricidad que se percibe en la zona de enganches darán alegrías un proyecto que aún gatea, pero que dio muestras en Riverside de su humanidad, también de talento que acumula.

Para cuando el Dépor se pudo quitar la sensación de horario de siesta, el Middlesbrough ya le había marcado un gol. Y no tanto porque el equipo inglés fuese un vendaval en el inicio, sino porque un nuevo regalo le obligaba a empezar el partido con hándicap. Dani Barcia hizo un control largo en el minuto 4 que Whitaker, Ayling y Conway no perdonaron. Gol tras una gran combinación y el central zurdo que volvía a salir en la foto tras el tanto de hace unos días ante el Watford.

La desventaja no arredró a un Dépor que lució una alineación en la que debutaban Gragera y Quagliata y que podría no distar en exceso de una posible titular, sobre todo en la defensa, a la espera del regreso de Ximo Navarro y del aterrizaje de Loureiro. La pena y la preocupación fueron la lesión de Arnau Comas en el minuto 20, un futbolista llamado a comandar la zaga y al que los problemas físicos le han martirizado en los últimos años. La maldición, de momento, no cesa en la posición como más astericos de la plantilla.

Antes de ese instante desgraciado, el Dépor se mostró como un equipo al que le costaba sacar la pelota, que asumía riesgos (a veces innecesarios) y que se notaba incómodo ante la presión, pero que volaba, en cuanto superaba líneas. Luismi pudo empatar en el minuto cinco y, finalmente, lo hizo Yeremay con un golazo y una rosca marca de la casa. Fue un duelo de alternativas y abierto. Al Boro le faltó puntería y al Dépor, claridad en alguna contra.

No fue sencillo al Dépor aguantar el ritmo ni el empuje del Middlesbrough en la segunda mitad. Y eso que todo empezó de maravilla porque Noubi cazó de espuela un centro al área que mandó al fondo de la red. Se ponía por delante en el minuto 49 (1-2) después de haber abortado antes una situación de riesgo en el área. Tuvo el Dépor piernas frescas en breve ante un rival que comienza su liga una semana antes, no tantas ideas y capacidad de resistencia. El empate llegó en una jugada con un punto de fortuna para los ingleses, también con varios fallos concatenados en la cobertura con el belga y Samu como protagonistas. Conway volvió a tener que empujarla a la red. Otro tanto fácil, el 2-2 en el minuto 67. Y el Boro quería más. Empujó y lo buscó, tuvo que fajarse el Dépor para salir indenme y con un empate que solo suma en sensaciones.