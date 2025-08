El Dépor maneja a Antonio Sánchez como alternativa a Riki

El Deportivo ha acelerado su planificación en los últimos días con las contrataciones de Quagliata, Gragera y Loureiro, pero la maquinaria no se detiene con la mente puesta en contratar a un pivote ofensivo y a dos delanteros. El club coruñés quiere poner pronto la guinda en el centro del campo.

Riki, pivote del Albacete, es la opción principal pero el Dépor se mueve en otros frentes ante una operación que no avanza al ritmo que desea. En ese sentido, mantiene a Antonio Sánchez, pivote del Mallorca, como alternativa, tal y como apuntó el periodista Juan Carlos Taura y pudo confirmar este diario. El pivote, quien no tiene los minutos deseados en Son Moix, está en su lista de deseados y ha hecho movimientos en las últimas horas para interesarse por su situación, ya que el fichaje de Riki amenaza con frustrarse. El jugador está decidido a venir pero los manchegos no ceden y se aferran a la cláusula ante el dinero ingresado por Konafe y después de que se le rompieron negociaciones como las de Yussi Diarra. El DDépor se mueve en un centro del campo en el que solo José Ángel, Villares y Gragera son fijos. Antonio Sánchez puede comoletarles.

Sánchez renovó hace un año con el Mallorca hasta 2027, aunque desde entonces su protagonismo no ha sido el deseado. Canterano y futbolista al que le ha costado llegar al primer equipo, está arraigado pero mira otros horizontes.

En caso de llegar, uno u otro, sería la octava incorporación de un equipo que ya ha incorporado a Jairo, Noubi, Comas y Luismi Cruz, además de los tres atados esta semana. La defensa está cerrada y busca hacer lo mismo en la media a la espera de unas gestiones en la delantera que se van a dilatar por las complicaciones en el mercado. También debe agilizar las bajas, la última fue Davo.