El Fortaleza brasileño piensa en Helton Leite para su portería

La irrupción de Helton Leite no ha pasado desapercibida en su país y, según cuenta O Povo, el Fortaleza brasileño pretende reclutarlo por el nivel mostrado y porque su entrenador, Renato Paiva, era técnico del filial del Benfica cuando el deportivista estuvo en A Luz. Lo conoce. La propia publicación admite la dificultad de la empresa.

El Dépor no ha mantenido contactos aún con el equipo brasileño. Tiene contrato el portero hasta el 30 de junio de 2026 y el club coruñés no le ha ofrecido la renovación, pero lo considera un futbolista importante en su proyecto. Solo saldría si hubiese una compensación económica y un acuerdo entre clubes. El Dépor tendría que ir, de esta manera y posteriormente, al mercado, aunque la operación no se encuentra aún en este punto.

En la tradicional ronda de contactos que tiene el Deportivo en cada final de temporada para comunicarle sus intenciones de cara al siguiente ejercicio, el club coruñés le mostró a Helton y su entorno hace unos meses su satisfacción por la temporada que acababa de concluir y que, como no podía ser de otra manera, contaban con él para una temporada 25-26 que se considera estratégica. De él no se valoran solo sus prestaciones sobre el terreno de juego en partidos de liga, donde fue uno de los mejores guardametas, sino el día en Abegondo a nivel de rendimiento, ejemplo y relación con sus compañeros. Es uno de los veteranos del vestuario y ejerce como tal. El mensaje del Dépor acabó ahí, porque aunque es uno de los titulares indiscutibles del pasado ejercicio que acaban en 2026 (Ximo es el otro), no se le transmitió intención ninguna de sentarse a negociar una renovación de contrato para un portero que cumplirá en unos meses los 35 años. Ahora llama el fútbol brasileño a su puerta y él está muy a gusto en A Coruña y en el Dépor, pero los próximos días marcarán su futuro.

En el caso de que se marchase, algo que ahora mismo no es inminente, el Dépor sumaría la búsqueda de un portero a sus prioridades, porque aunque hay confianza en Parreño, el club buscaría en el mercado alguien de garantías. Ya tiene siete fichajes y busca, al menos, tres más: un pivote y dos delanteros. Bajo palo no había intención de hacer movimientos.