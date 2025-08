Arnau Comas sufrió un esguince de tobillo y Mella, un problema muscular

Más allá de los problemas físicos de Ximo Navarro, los ya superados de Luis Chacón y la operación de José Ángel, el Dépor había ido regateando las lesiones en pretemporada, pero en los últimos pasos de la gira inglesa sí que se hicieron patentes. Mella no pudo jugar ante el Middlesbrough y Arnau Comas tuvo que ser sustituido en el minuto 20 de partido.

Dado el historial de lesiones de los últimos años y la revolución emprendida en la zona, lo más preocupante parecía el problema físico del catalán, pero solo sufrió un esguince de tobillo, nada de muscular. Todo depende de su evolución y sensaciones pero debería incorporarse en breve a la dinámica de in equipo que ya se entrenó hoy en Abegondo.

Con David Mella habrá que esperar. Le sobrevivo al zurdo de Espasande un problema muscular, una molestias en el cuádriceps qué no parecen de consideración, justo cuando le empezaba a tomar el tono a la pretemporada. Fue de los mejores ante el Watford. No pudo jugar en Riverside y habrá que esperar a mañana o pasado para aclarar su estado. En quince días comienza la liga y todas las partes irán con precaución también por el Mundial sub 20 de Chile del mes de octubre.