Enrique Nespereira, deportivismo en el exilio: «Yo estuve en Villa Park, Old Trafford y Highbury»

«El deportivismo en el exilio me ha dado memorias muy bonitas». Enrique Nespereira vive desde hace 49 años en Inglaterra. Estuvo presente en el primer partido oficial del Deportivo en tierras británicas, aquel triunfo el Aston Villa en Villa Park en 1993. No dejó solo a su club en las noches de gloria en Old Trafford y en Highbury. Años y años de animar en la distancia, con viajes a A Coruña o con desplazamientos fuera de casa como a La Línea de la Concepción, acabaron hace unos días. Fue uno de los numerosos aficionados que tiñeron parcialmente de blanquiazul Vicarage Road en la quedada que organizó la peña RCD London. Un amistoso poco vistoso en el césped, pero suficiente para reencontrarse con viejos amigos, conocer a otros nuevos y soñar con un futuro regreso del equipo de su corazón a suelo británico. Quizá, para reeditar aquellas noches históricas.

Nespereira, arriba, anima al Dépor en Vicarage Road. | RCD London

«Mis padres emigraron en los años 60. Fueron y volvieron varias veces. Yo nací en A Coruña, en el Modelo, de casualidad», explica Nespereira, que cree que estaba destinado a ser deportivista. En esas idas y venidas, aprovechó sus años en la ciudad para ver al Dépor y al Fabril todos los domingos en Preferencia, donde le colaba su abuelo, que se encargaba de vigilar accesos.

Desde 1976 se instaló definitivamente en Reino Unido. En la distancia, compaginó su corazón blanquiazul con su nuevo amor por el Chelsea. «Mi padre trabajaba en hostelería y servicio doméstico en el oeste de Londres e iba muchas veces a verlo», rememora. Aunque acompañó al Chelsea en viajes a domicilio a Liverpool, Manchester o Birmingham, pocas experiencias le marcaron como las noches acompañando al Deportivo en suelo británico. «Yo estuve en Villa Park, Old Trafford y Highbury. Ganamos los tres partidos», resalta Nespereira.

«El día que el Dépor subió ante el Murcia, yo estaba con un amigo en un partido de fútbol americano en Wembley. Yo intentaba llamar por los teléfonos públicos para enterarme del resultado, pero por el incendio aún no había terminado», explica el deportivista. Cuando el equipo se clasificó para la UEFA, estaba decidido a acudir al estadio si jugaba ante un equipo inglés. El Aston Villa fue el afortunado.

«Organicé dos autobuses para ir a ver el primer partido del Dépor en Inglaterra con un amigo valenciano, que es del Valencia. Hablé con el Aston Villa y todo fueron facilidades», recuerda. Reunió más de un centenar de billetes, pero tenía que retirarlos en el propio estadio de los villanos con antelación. «Justo un fin de semana antes jugaron el Villa y el Chelsea, así que allá fuimos con otro amigo más de A Coruña», expone.

Viajó a Birmingham de blue y, una semana y media después, repitió de blanquiazul. «La actitud de los aficionados del Villa era menos agresiva que contra el Chelsea», reconoce. Recuerda que los deportivistas ingleses respondieron a los cánticos de la afición local. «Esa temporada había Mundial, pero Inglaterra no se clasificó. Así que les cantamos ‘we got in the World Cup, you not’ (nosotros estamos para el Mundial, vosotros no)», cuenta entre risas, sin olvidar el gol de Manjarín que decantó el triunfo del Dépor.

Nespereira repitió visita en el triunfo del Deportivo en Old Trafford frente al Manchester United y en la exhibición contra el Arsenal en Highbury. Por el camino, vivió penurias y alegrías dobles con sus dos equipos. «El Chelsea cayó en la FA Cup el mismo día que el Dépor perdió la liga con el penalti de Djukic. El 14 de mayo de 1994, el Manchester United nos dio una paliza en Wembley. Era la primera vez que jugaban la final desde que yo les seguía. Luego, fui al Centro Galego y vi aquel partido contra el Valencia con el penalti de Djukic. Fue el peor día de mi vida en términos deportivos», se sincera. Compensó el batacazo en 2000, cuando el Dépor ganó la Liga el mismo fin de semana que el conjunto londinense levantó la FA Cup.

Aunque Enrique Nespereira recuerda con cariño aquellas anécdotas del Dépor de los 90 y los 2000, celebra la salud del deportivismo entre los más jóvenes. «En febrero fui a la ciudad y, aunque el Dépor jugaba fuera, vi muchas camisetas, sobre todo en niños, que no han vivido ninguno de estos éxitos», destaca. Lo compara con la devoción que hay en las ciudades inglesas como Sunderland, Newcastle o Nottingham, con el Forest y el Notts County. Después de varios años sin ver al Dépor en Inglaterra, Nespereira vivió el away day del club en Watford. Otra memoria que atesorar para el deportivismo en el exilio.